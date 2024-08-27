В Будве много удивительных достопримечательностей, например средневековый Старый город и знаменитая статуя балерины. Побережье Будванской Ривьеры полно отличных пляжей, а ещё здесь находится один из самых престижных островных курортов в мире, Свети-Стефан

Местные экскурсоводы

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