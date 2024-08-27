Авторские туры в Будве

Найдено 1 тур в Будве на русском языке, цена 108 580 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пляжный отдых на Будванской ривьере с включёнными перелётами
На автобусе
На теплоходе
8 дней
Пляжный отдых на Будванской ривьере с включёнными перелётами
Понежиться на адриатическом побережье и полюбоваться средиземноморской архитектурой
Начало: Аэропорт Санкт-Петербурга, первая половина дня
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
108 580 за человека

Что посмотреть в Будве на экскурсиях?

В Будве много удивительных достопримечательностей, например средневековый Старый город и знаменитая статуя балерины. Побережье Будванской Ривьеры полно отличных пляжей, а ещё здесь находится один из самых престижных островных курортов в мире, Свети-Стефан

Местные экскурсоводы

Будва небольшой городок и исследовать его самостоятельно конечно не составит труда, но чтобы познакомиться поближе с историей и культурой этого курорта, а также достопримечательностями за его пределами, мы однозначно рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями с профессиональными гидами. Чтобы выбрать подходящую для себя, посмотрите наш каталог экскурсий, в котором мы собрали самые лучшие
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