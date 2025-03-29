В первый день мы отправимся в Которский залив: будем много гулять, исследуя атмосферные улочки
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Не входит в стоимость тура.
Питание. Не входит в стоимость тура.
Транспорт. Легковой автомобиль.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам России не требуется.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Которский залив
Заберём вас от места вашего проживания в Херцег-Нови или другом городе (по договорённости). Сегодня поедем к Которскому заливу (экскурсия на 6-7 часов).
По прибытии в бухту отправимся гулять. Вы познакомитесь с венецианским наследием Черногории, пройдёте по средневековым улочкам Котора, Пераста и других городов. Полюбуетесь палаццо аристократов, увидите самое узкое место залива, школу капитанов и устричную ферму. Посетите галерею с бойницами вдоль крепостной стены, подниметесь на смотровую австро-венгерского форта и разгадаете секреты старинных гербов.
Также запланировано свободное время для обеда, шопинга, купания в Адриатическом море (в сезон). В бухте вы сможете продегустировать традиционную выпечку, побывать на археологических раскопках или поучаствовать в ритуале, исполняющем желания. К вечеру вернёмся к месту вашего проживания и попрощаемся до следующего утра.
Нацпарк «Дурмитор»
Сегодня исследуем континентальную часть страны (экскурсия на 10–12 часов). Вас ждут невероятной красоты каньоны, величественные горы и впечатляющие водоёмы-жемчужины. Вы увидите массив Дурмитор и одноимённый национальный парк, Чёрное и Пивское озёра, мост Джурджевича над ущельем, перевал Седло. Познакомитесь с бытом черногорцев, при желании посетите домашнее хозяйство, где делают ракию, сыр и пршут. Будет время для самостоятельного обеда.
К вечеру доставим вас в Херцег-Нови. На этом наше небольшое приключение завершено.
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Что включено
- Все трансферы по маршруту с оплатой парковок и бензина
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Херцег-Нови и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты - от €4