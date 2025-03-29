Которский залив и нацпарк «Дурмитор»: черногорские выходные в своей компании

Осмотреть палаццо и крепости, разгадать секреты гербов и познакомиться с бытом черногорцев
В этом коротком путешествии у вас будет возможность убедиться, как разительно отличаются прибрежная и горная части Черногории.

В первый день мы отправимся в Которский залив: будем много гулять, исследуя атмосферные улочки
читать дальше

со средневековыми зданиями, палаццо и крепостями, и разгадывать секреты старинных гербов.

Во второй день насладимся бесконечными просторами национального парка «Дурмитор»: полюбуемся величественными вершинами, ущельями и изумрудными озёрами, а также увидим, как черногорцы обустраивают быт.

Которский залив и нацпарк «Дурмитор»: черногорские выходные в своей компании
Которский залив и нацпарк «Дурмитор»: черногорские выходные в своей компании
Которский залив и нацпарк «Дурмитор»: черногорские выходные в своей компании
Ближайшие даты:
29
мар5
апр12
апр19
апр26
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Не входит в стоимость тура.

Питание. Не входит в стоимость тура.

Транспорт. Легковой автомобиль.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам России не требуется.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Которский залив

Заберём вас от места вашего проживания в Херцег-Нови или другом городе (по договорённости). Сегодня поедем к Которскому заливу (экскурсия на 6-7 часов).

По прибытии в бухту отправимся гулять. Вы познакомитесь с венецианским наследием Черногории, пройдёте по средневековым улочкам Котора, Пераста и других городов. Полюбуетесь палаццо аристократов, увидите самое узкое место залива, школу капитанов и устричную ферму. Посетите галерею с бойницами вдоль крепостной стены, подниметесь на смотровую австро-венгерского форта и разгадаете секреты старинных гербов.

Также запланировано свободное время для обеда, шопинга, купания в Адриатическом море (в сезон). В бухте вы сможете продегустировать традиционную выпечку, побывать на археологических раскопках или поучаствовать в ритуале, исполняющем желания. К вечеру вернёмся к месту вашего проживания и попрощаемся до следующего утра.

Которский заливКоторский заливКоторский заливКоторский залив
2 день

Нацпарк «Дурмитор»

Сегодня исследуем континентальную часть страны (экскурсия на 10–12 часов). Вас ждут невероятной красоты каньоны, величественные горы и впечатляющие водоёмы-жемчужины. Вы увидите массив Дурмитор и одноимённый национальный парк, Чёрное и Пивское озёра, мост Джурджевича над ущельем, перевал Седло. Познакомитесь с бытом черногорцев, при желании посетите домашнее хозяйство, где делают ракию, сыр и пршут. Будет время для самостоятельного обеда.

К вечеру доставим вас в Херцег-Нови. На этом наше небольшое приключение завершено.

Нацпарк «Дурмитор»Нацпарк «Дурмитор»Нацпарк «Дурмитор»Нацпарк «Дурмитор»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту с оплатой парковок и бензина
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Херцег-Нови и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты - от €4
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Херцег-Нови, точное время - по договорённости
Завершение: Ваше место проживания в Херцег-Нови, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.