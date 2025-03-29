Заберём вас от места вашего проживания в Херцег-Нови или другом городе (по договорённости). Сегодня поедем к Которскому заливу (экскурсия на 6-7 часов).

По прибытии в бухту отправимся гулять. Вы познакомитесь с венецианским наследием Черногории, пройдёте по средневековым улочкам Котора, Пераста и других городов. Полюбуетесь палаццо аристократов, увидите самое узкое место залива, школу капитанов и устричную ферму. Посетите галерею с бойницами вдоль крепостной стены, подниметесь на смотровую австро-венгерского форта и разгадаете секреты старинных гербов.

Также запланировано свободное время для обеда, шопинга, купания в Адриатическом море (в сезон). В бухте вы сможете продегустировать традиционную выпечку, побывать на археологических раскопках или поучаствовать в ритуале, исполняющем желания. К вечеру вернёмся к месту вашего проживания и попрощаемся до следующего утра.