2 дня
Которский залив и нацпарк «Дурмитор»: черногорские выходные в своей компании
Осмотреть палаццо и крепости, разгадать секреты гербов и познакомиться с бытом черногорцев
Начало: Ваше место проживания в Херцег-Нови, точное время ...
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
€575 за всё до 4 чел.
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