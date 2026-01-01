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Неделя в Черногории: 6 городов у Адриатического моря и гора Ловчен

Котор, Пераст, Рисан, Херцег-Нови, Тиват и Будва
У лазурных вод Адриатики, где скалы обнимают бухты, раскинулась земля крепостей. Здесь сменялись империи, укрывались пиратские шхуны, а паломники тянулись в византийские обители. Мы проедем по побережью, где каждый город
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— осколок ушедших эпох.

Котор встретит мощными венецианскими стенами, Тиват — контрастом античных вилл и роскошных яхт, а Херцег-Нови — лабиринтом лестниц, что помнят шаги османов.

Пераст поведает о храбрых мореходах, Рисан — об иллирийских царях и римских легионерах, а Будва — о бывалых рыбаках и бойких торговцах. Над ними высится священная гора Ловчен, куда мы поднимемся в финале тура.

Тут, у гробницы великого правителя и поэта Петра Негоша, перед нами откроется вся Черногория — древняя, многогранная и живая.

Неделя в Черногории: 6 городов у Адриатического моря и гора Ловчен
Неделя в Черногории: 6 городов у Адриатического моря и гора Ловчен
Неделя в Черногории: 6 городов у Адриатического моря и гора Ловчен

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты вы приобретаете самостоятельно; при необходимости поможем подобрать удобный вариант вылета из вашего города.
Подскажем проверенные кафе и рестораны.
Рекомендуемый бюджет на личные расходы: около €200 евро на тур — напитки, питание в день прилёта и вылета, прощальный ужин, карманные расходы и сувениры.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Черногорию

По прибытии в Котор — трансфер в Старый город. Сегодня день заселения и сбора группы, а основная программа начнётся завтра.

Добро пожаловать в Черногорию
2 день

Котор, крепость Горажда

Отправляемся исследовать Котор. Его история уходит корнями в древность, когда эти земли входили в состав Римской империи, а позже — Византии, Сербии, Австро-Венгрии. Каждый дом здесь буквально пропитан духом ушедших эпох. После обеда осмотрим австрийскую крепость-форт Горажда, которая обладала самым продвинутым вооружением своего времени и защищала Бока-Которскую бухту.

Котор, крепость Горажда
3 день

Пераст, остров Госпа-од-Шкрпьела, Рисан

Едем в бывшую рыбацкую деревушку с собственной верфью — город капитанов Пераст. Почти 4 века он принадлежал Венецианской республике. За это время здесь появились дворцы, храмы, укрепления, активно развивалось мореходство. Сюда Пётр I направлял русских дворян обучаться морскому ремеслу.

Мы осмотрим церковь Святого Николая. На катере доберёмся к рукотворному острову Госпа-од-Шкрпьела на месте рифа, лишь немного возвышавшегося над водой. В течение 200 лет рядом бросали камни и затапливали захваченные пиратские и свои старые корабли — так и появилась насыпь.

Далее пешком прогуляемся до соседнего города Рисана, пообедаем, полюбуемся древнеримскими мозаиками 1–2 веков.

Пераст, остров Госпа-од-Шкрпьела, Рисан
4 день

Херцег-Нови, Тиват

Отправимся в город тысячи ступеней — важный центр торговли солью, который был частью многих государств и даже недолго находился под российским покровительством. Рельеф Херцега-Нови очень холмистый: улочки петляют по склонам то вверх, то вниз. Мы исследуем цитадель и поедем в Тиват. В Морском музее рассмотрим югославские подводные лодки, морские механизмы 19–20 веков, водолазное снаряжение — мужчинам и мальчикам будет особенно интересно.

Херцег-Нови, Тиват
5 день

Будва, Которская крепость

Съездим в главный город черногорского побережья. Будва основана более 2500 лет назад — это одно из самых древних поселений у Адриатики. Изучим старый центр и цитадель. По возвращении в Котор поднимемся к крепости Святого Иоанна: осмотрим укрепления и полюбуемся видами с высоты.

Будва, Которская крепость
6 день

Горный массив Ловчен, мавзолей Петровича-Негоша

Накануне отъезда будем много гулять в горах Ловчена. Посетим мавзолей одного из самых почитаемых правителей — Петра II Петровича-Негоша. Он был реформатором и способствовал становлению Черногории как независимого государства, а ещё писал поэмы и стихи.

Пройдём по национальному парку с густыми буковыми и хвойными лесами. Побываем на смотровых, заглянем в сёла, перекусим по пути.

Вечером соберёмся за ужином в ресторане. Вспомним эти дни в гостеприимной и такой близкой русскому человеку по духу и языку стране — и надолго сохраним их в памяти.

Горный массив Ловчен, мавзолей Петровича-Негоша
7 день

Возвращение домой

На этом наше черногорское путешествие завершено. Питание в этот день самостоятельно, трансфер к аэропорту включён.

Возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при проживании по 3–4 человека в комнате85 975 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание по программе
  • Все трансферы по маршруту, включая от/до аэропорта
  • Работа гида
  • Все входные билеты, экскурсии, рекреационные сборы по программе
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты в Котор и обратно в ваш город
  • Питание в дни прибытия и отъезда - €10 за приём
  • Напитки, прощальный ужин
  • 1-местное размещение
  • Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Котора, в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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