Описание тура
Организационные детали
Авиабилеты вы приобретаете самостоятельно; при необходимости поможем подобрать удобный вариант вылета из вашего города.
Подскажем проверенные кафе и рестораны.
Рекомендуемый бюджет на личные расходы: около €200 евро на тур — напитки, питание в день прилёта и вылета, прощальный ужин, карманные расходы и сувениры.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Черногорию
По прибытии в Котор — трансфер в Старый город. Сегодня день заселения и сбора группы, а основная программа начнётся завтра.
Котор, крепость Горажда
Отправляемся исследовать Котор. Его история уходит корнями в древность, когда эти земли входили в состав Римской империи, а позже — Византии, Сербии, Австро-Венгрии. Каждый дом здесь буквально пропитан духом ушедших эпох. После обеда осмотрим австрийскую крепость-форт Горажда, которая обладала самым продвинутым вооружением своего времени и защищала Бока-Которскую бухту.
Пераст, остров Госпа-од-Шкрпьела, Рисан
Едем в бывшую рыбацкую деревушку с собственной верфью — город капитанов Пераст. Почти 4 века он принадлежал Венецианской республике. За это время здесь появились дворцы, храмы, укрепления, активно развивалось мореходство. Сюда Пётр I направлял русских дворян обучаться морскому ремеслу.
Мы осмотрим церковь Святого Николая. На катере доберёмся к рукотворному острову Госпа-од-Шкрпьела на месте рифа, лишь немного возвышавшегося над водой. В течение 200 лет рядом бросали камни и затапливали захваченные пиратские и свои старые корабли — так и появилась насыпь.
Далее пешком прогуляемся до соседнего города Рисана, пообедаем, полюбуемся древнеримскими мозаиками 1–2 веков.
Херцег-Нови, Тиват
Отправимся в город тысячи ступеней — важный центр торговли солью, который был частью многих государств и даже недолго находился под российским покровительством. Рельеф Херцега-Нови очень холмистый: улочки петляют по склонам то вверх, то вниз. Мы исследуем цитадель и поедем в Тиват. В Морском музее рассмотрим югославские подводные лодки, морские механизмы 19–20 веков, водолазное снаряжение — мужчинам и мальчикам будет особенно интересно.
Будва, Которская крепость
Съездим в главный город черногорского побережья. Будва основана более 2500 лет назад — это одно из самых древних поселений у Адриатики. Изучим старый центр и цитадель. По возвращении в Котор поднимемся к крепости Святого Иоанна: осмотрим укрепления и полюбуемся видами с высоты.
Горный массив Ловчен, мавзолей Петровича-Негоша
Накануне отъезда будем много гулять в горах Ловчена. Посетим мавзолей одного из самых почитаемых правителей — Петра II Петровича-Негоша. Он был реформатором и способствовал становлению Черногории как независимого государства, а ещё писал поэмы и стихи.
Пройдём по национальному парку с густыми буковыми и хвойными лесами. Побываем на смотровых, заглянем в сёла, перекусим по пути.
Вечером соберёмся за ужином в ресторане. Вспомним эти дни в гостеприимной и такой близкой русскому человеку по духу и языку стране — и надолго сохраним их в памяти.
Возвращение домой
На этом наше черногорское путешествие завершено. Питание в этот день самостоятельно, трансфер к аэропорту включён.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|За одного при проживании по 3–4 человека в комнате
|85 975 ₽
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Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание по программе
- Все трансферы по маршруту, включая от/до аэропорта
- Работа гида
- Все входные билеты, экскурсии, рекреационные сборы по программе
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты в Котор и обратно в ваш город
- Питание в дни прибытия и отъезда - €10 за приём
- Напитки, прощальный ужин
- 1-местное размещение
- Страховка