Едем в бывшую рыбацкую деревушку с собственной верфью — город капитанов Пераст. Почти 4 века он принадлежал Венецианской республике. За это время здесь появились дворцы, храмы, укрепления, активно развивалось мореходство. Сюда Пётр I направлял русских дворян обучаться морскому ремеслу.

Мы осмотрим церковь Святого Николая. На катере доберёмся к рукотворному острову Госпа-од-Шкрпьела на месте рифа, лишь немного возвышавшегося над водой. В течение 200 лет рядом бросали камни и затапливали захваченные пиратские и свои старые корабли — так и появилась насыпь.

Далее пешком прогуляемся до соседнего города Рисана, пообедаем, полюбуемся древнеримскими мозаиками 1–2 веков.