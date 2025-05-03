Будем купаться в самых красивых бухтах,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. 2-местное размещение в каюте.
Питание. Не входит в стоимость. Заранее купим продукты на всю группу и будем совместно готовить на борту. Вечерами можем ужинать в ресторанах.
Транспорт. Парусная яхта Jeanneau Sun Odyssey 35.
Дети. Только 18+.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Подготовка к круизу
Будем ждать вас в яхтенной марине Тивата. По прибытии на борт вы познакомитесь с экипажем, оформите судовые документы. Также купим продукты на время круиза, разместимся в каютах и никуда не будем торопиться.
Переход в Котор
После завтрака выйдем в Боко-Которский залив — красивейшую бухту Адриатики. Преодолеем пролив Вериге, с воды увидим остров Богородицы и город Пераст. А первую остановку сделаем у великолепного Котора — атмосферного курорта со средневековой архитектурой и удивительной красоты видами.
Прогулки по Котору, прибытие в Бигово
Сегодня сойдём на берег и исследуем извилистые улочки древнего города, где каждый камень хранит свою историю. Перенесёмся на несколько столетий назад, рассматривая старинные здания с витиеватой архитектурой. Если любите хайкинг, можем подняться на смотровую, откуда открывается завораживающая панорама залива (путь в обе стороны займёт около 3 часов).
Пообедаем и выйдем в открытое море. К вечеру прибудем в рыбацкий посёлок Бигово, где время будто замедлилось. На ужин закажем свежайшие морепродукты.
Путь в Будву
Проснёмся под птичьи трели в одном из самых живописных уголков черногорского побережья и продолжим круиз. Первую остановку сделаем у Голубых пещер, где можно будет искупаться. Затем осмотрим остров Свети-Стефан, овеянный многовековыми легендами. Вечером окажемся в порту Будвы и насладимся местной кухней в уютном ресторане.
Отдых на курорте Луштица Бэй
Позавтракаем и отправимся наслаждаться неповторимой архитектурой Будвы. После прогулки вернёмся на яхту и возьмём курс к живописной марине Луштица Бэй — настоящего райского уголка, где природные красоты Адриатики сочетаются с комфортом мирового уровня. Здесь будем любоваться впечатляющими пейзажами, пробовать изысканные блюда и освежающие коктейли и устроим шопинг.
Возвращение в залив
Начнём обратный путь к Боко-Которскому заливу и сегодня прибудем в марину неподалёку от Херцег-Нови. По дороге остановимся у острова Мамула, чтобы искупаться и насладиться атмосферой безмятежности.
Завершение круиза
Сегодня вернёмся в Тиват. Успеем освежиться в кристально чистых водах у острова Страдиоти, а затем прибудем в гавань и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Работа профессионального капитана
- Аренда снаряжения для водных развлечений: масок, ласт, трубок
- Прокат снастей для рыбалки
- Бортовые расходы (вода, стоянки, топливо)
Что не входит в цену
- Перелёт в Тиват и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Питание и алкогольные напитки
- Медицинская страховка