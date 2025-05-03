Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте

Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве
Живописностью Черногории невозможно не восхищаться, а любоваться ею с воды — особенный вид удовольствия. Мы развернём белоснежные паруса и на неделю выйдем в Адриатическое море.

Будем купаться в самых красивых бухтах,
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заходить в уютные гавани и исследовать атмосферные города, в которых всё ещё царит средневековая атмосфера.

Прогуляемся в окружении открыточных пейзажей Котора, Будвы, Луштица Бэй и с борта осмотрим острова, окутанные древними легендами. На яхте есть всё для снорклинга и рыбалки — это будет весёлый и запоминающийся отпуск!

Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
Ближайшие даты:
3
мая10
мая17
мая24
мая31
мая7
июн14
июн
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. 2-местное размещение в каюте.

Питание. Не входит в стоимость. Заранее купим продукты на всю группу и будем совместно готовить на борту. Вечерами можем ужинать в ресторанах.

Транспорт. Парусная яхта Jeanneau Sun Odyssey 35.

Дети. Только 18+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к круизу

Будем ждать вас в яхтенной марине Тивата. По прибытии на борт вы познакомитесь с экипажем, оформите судовые документы. Также купим продукты на время круиза, разместимся в каютах и никуда не будем торопиться.

Подготовка к круизуПодготовка к круизуПодготовка к круизуПодготовка к круизу
2 день

Переход в Котор

После завтрака выйдем в Боко-Которский залив — красивейшую бухту Адриатики. Преодолеем пролив Вериге, с воды увидим остров Богородицы и город Пераст. А первую остановку сделаем у великолепного Котора — атмосферного курорта со средневековой архитектурой и удивительной красоты видами.

Переход в КоторПереход в КоторПереход в КоторПереход в Котор
3 день

Прогулки по Котору, прибытие в Бигово

Сегодня сойдём на берег и исследуем извилистые улочки древнего города, где каждый камень хранит свою историю. Перенесёмся на несколько столетий назад, рассматривая старинные здания с витиеватой архитектурой. Если любите хайкинг, можем подняться на смотровую, откуда открывается завораживающая панорама залива (путь в обе стороны займёт около 3 часов).

Пообедаем и выйдем в открытое море. К вечеру прибудем в рыбацкий посёлок Бигово, где время будто замедлилось. На ужин закажем свежайшие морепродукты.

Прогулки по Котору, прибытие в БиговоПрогулки по Котору, прибытие в БиговоПрогулки по Котору, прибытие в БиговоПрогулки по Котору, прибытие в Бигово
4 день

Путь в Будву

Проснёмся под птичьи трели в одном из самых живописных уголков черногорского побережья и продолжим круиз. Первую остановку сделаем у Голубых пещер, где можно будет искупаться. Затем осмотрим остров Свети-Стефан, овеянный многовековыми легендами. Вечером окажемся в порту Будвы и насладимся местной кухней в уютном ресторане.

Путь в БудвуПуть в БудвуПуть в БудвуПуть в Будву
5 день

Отдых на курорте Луштица Бэй

Позавтракаем и отправимся наслаждаться неповторимой архитектурой Будвы. После прогулки вернёмся на яхту и возьмём курс к живописной марине Луштица Бэй — настоящего райского уголка, где природные красоты Адриатики сочетаются с комфортом мирового уровня. Здесь будем любоваться впечатляющими пейзажами, пробовать изысканные блюда и освежающие коктейли и устроим шопинг.

Отдых на курорте Луштица БэйОтдых на курорте Луштица БэйОтдых на курорте Луштица БэйОтдых на курорте Луштица Бэй
6 день

Возвращение в залив

Начнём обратный путь к Боко-Которскому заливу и сегодня прибудем в марину неподалёку от Херцег-Нови. По дороге остановимся у острова Мамула, чтобы искупаться и насладиться атмосферой безмятежности.

Возвращение в заливВозвращение в заливВозвращение в заливВозвращение в залив
7 день

Завершение круиза

Сегодня вернёмся в Тиват. Успеем освежиться в кристально чистых водах у острова Страдиоти, а затем прибудем в гавань и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Работа профессионального капитана
  • Аренда снаряжения для водных развлечений: масок, ласт, трубок
  • Прокат снастей для рыбалки
  • Бортовые расходы (вода, стоянки, топливо)
Что не входит в цену
  • Перелёт в Тиват и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Питание и алкогольные напитки
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марина Porto IN, точное время - по договорённости
Завершение: Марина Porto IN, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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