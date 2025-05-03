Сегодня сойдём на берег и исследуем извилистые улочки древнего города, где каждый камень хранит свою историю. Перенесёмся на несколько столетий назад, рассматривая старинные здания с витиеватой архитектурой. Если любите хайкинг, можем подняться на смотровую, откуда открывается завораживающая панорама залива (путь в обе стороны займёт около 3 часов).

Пообедаем и выйдем в открытое море. К вечеру прибудем в рыбацкий посёлок Бигово, где время будто замедлилось. На ужин закажем свежайшие морепродукты.