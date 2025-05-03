Найдено 1 тур в Тивате на русском языке, цена 250 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

На яхте 7 дней Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве Начало: Марина Porto IN, точное время - по договорённости 250 000 ₽ за всё до 4 чел.

Предлагаем вам туры по Черногории, в Тивате. Наши цены начинаются с 250000₽, а программа проведения туров будет проводиться на русском языке. У нас вы сможете посетить интересные достопримечательности Черногории и получить незабываемые впечатления