7 дней
Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве
Начало: Марина Porto IN, точное время - по договорённости
3 мая в 10:00
10 мая в 10:00
250 000₽ за всё до 4 чел.
Предлагаем вам туры по Черногории, в Тивате. Наши цены начинаются с 250000₽, а программа проведения туров будет проводиться на русском языке. У нас вы сможете посетить интересные достопримечательности Черногории и получить незабываемые впечатления