Авторские туры в Тивате

Найдено 1 тур в Тивате на русском языке, цена 250 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
На яхте
7 дней
Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве
Начало: Марина Porto IN, точное время - по договорённости
3 мая в 10:00
10 мая в 10:00
250 000 за всё до 4 чел.
Предлагаем вам туры по Черногории, в Тивате. Наши цены начинаются с 250000₽, а программа проведения туров будет проводиться на русском языке. У нас вы сможете посетить интересные достопримечательности Черногории и получить незабываемые впечатления
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