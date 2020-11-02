Как добраться до Лы-Серены на самолёте
В Ле-Серене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «La Florida Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лы-Серены
- Ла-Серена LSCLa Florida Airport
Самые дешёвые билеты в Лу-Серену из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.11.2020
|из 🇨🇱Антофагасты
|1 819
|26ч 7м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇱Икике
|2 390
|8ч 24м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇱Консепсьона
|2 597
|5ч 16м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇱Каламы
|3 021
|18ч 6м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|40 903
|32ч 37м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇩🇰Копенгагена
|65 473
|46ч 12м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лы-Серены
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лы-Серены, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Калама, Икике и Сантьяго
- 22.12.202010.01.2021
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