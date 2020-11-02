Летим в Лу-Серену

Как добраться до Лы-Серены на самолёте

В Ле-Серене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «La Florida Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лы-Серены

  1. Ла-Серена LSC
    La Florida Airport

Самые дешёвые билеты в Лу-Серену из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.11.2020из 🇨🇱Антофагасты1 81926ч 7м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇱Икике2 3908ч 24м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇱Консепсьона2 5975ч 16м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇱Каламы3 02118ч 6м (⇵1)
11.01.2021из 🇷🇺Москвы40 90332ч 37м (⇵2)
01.01.2021из 🇩🇰Копенгагена65 47346ч 12м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лы-Серены, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Калама, Икике и Сантьяго

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