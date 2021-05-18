Всё о Ла-Серене

Полезная информация о Ла-Серене

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Местное время в Ла-Серене
13:4107
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаЛа-Серена
По-английскиLa Serena
Столица регионаЛа-Серена является столицей региона
Население города154 521 чел.
АэропортЛа-Серена LSC
Часовой поясAmerica/Santiago
Средняя высота30 м. от уровня моря

Где находится Ла-Серена на карте

Ла-Серена фото города
Ла-Серена

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