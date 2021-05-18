Полезная информация о Ла-Серене
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Местное время в Ла-Серене
13:4107
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Ла-Серена
|По-английски
|La Serena
|Столица региона
|Ла-Серена является столицей региона
|Население города
|154 521 чел.
|Аэропорт
|Ла-Серена LSC
|Часовой пояс
|America/Santiago
|Средняя высота
|30 м. от уровня моря
Где находится Ла-Серена на карте
Ла-Серена
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