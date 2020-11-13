Как добраться до Кливленда на самолёте
В Кливленде 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Кливленда
- Бурк-Лэйкфронд BKLBurke Lakefront Airport
- Хопкинс CLECleveland Hopkins International Airport
- Cuyahoga County CGFне гражданскийCuyahoga County
Самые дешёвые билеты в Кливленд из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|1 807
|2ч 27м
|17.10.2020
|из 🇺🇸Орландо
|1 963
|2ч 23м
|02.11.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|2 150
|1ч 18м
|07.12.2020
|из 🇺🇸Форт Майерса
|2 312
|2ч 42м
|28.10.2020
|из 🇺🇸Тампы
|2 612
|12ч 24м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Миртла-Бича
|2 937
|1ч 40м
|03.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|2 994
|6ч 51м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|3 260
|2ч 47м
|17.11.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|3 732
|9ч 39м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|3 923
|14ч 14м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|4 171
|11ч 52м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|4 772
|4ч 17м
|09.11.2020
|из 🇺🇸Детройт
|4 938
|18ч 29м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Питтсбурга
|4 972
|17ч 13м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇺🇸Мемфиса
|5 277
|22ч 50м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Ноксвилла
|5 297
|11ч 25м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇺🇸Гринвилла
|5 374
|12ч 24м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Финикса
|5 645
|7ч 21м (⇵1)
|11.11.2020
|из Сан-Хуана
|5 987
|15ч 15м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|6 151
|21ч 52м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|6 449
|27ч 51м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Денвера
|6 450
|2ч 53м
|13.10.2020
|из 🇺🇸Айлипа
|6 628
|15ч 1м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|6 826
|15ч 54м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Окленда
|7 018
|27ч 47м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Диего
|7 263
|21ч 39м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|7 327
|11ч 27м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇺🇸Сарасоты
|7 329
|2ч 24м
|14.10.2020
|из 🇺🇸Цинциннати
|7 370
|20ч 24м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|7 405
|22ч 42м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Уэста-Палм-Бича
|7 600
|10ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Колорадо-Спрингс
|7 754
|4ч 52м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|7 800
|7ч 36м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Норфолка
|8 483
|37ч 26м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇺🇸Лонгвью
|8 904
|11ч 2м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Луисвилла
|9 571
|9ч 4м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Гранда-Рапидс
|9 749
|9ч 21м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇸Портленда
|9 880
|16ч 27м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Роли
|9 957
|8ч 38м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|9 980
|11ч 50м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇺🇸Де-Мойн
|10 177
|4ч 28м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Огасты
|11 211
|22ч 39м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Пунты Горды
|11 246
|26ч 57м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|11 757
|11ч 43м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇺🇸Колумбии
|12 603
|26ч 14м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|13 796
|4ч 46м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити
|19 036
|29ч 37м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|21 876
|30ч 42м (⇵2)
|27.03.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|23 406
|36ч 39м (⇵2)
|30.09.2021
|из 🇺🇸Хартфорда
|23 421
|23ч 4м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Кахулуи
|23 981
|24ч 47м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Гонолулу
|25 947
|48ч 27м (⇵2)
|13.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|27 482
|31ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|31 509
|19ч 2м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|33 681
|34ч 24м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|37 275
|37ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|53 053
|36ч 23м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|53 567
|52ч 3м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|72 972
|46ч 7м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Тетерборо
|317 349
|26ч 41м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кливленда
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Кливленда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Форт Майерс, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Майами
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