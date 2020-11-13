  1. США

Летим в Кливленд

Как добраться до Кливленда на самолёте

В Кливленде 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Кливленда

  1. Бурк-Лэйкфронд BKL
    Burke Lakefront Airport
  2. Хопкинс CLE
    Cleveland Hopkins International Airport
  3. Cuyahoga County CGFне гражданский
    Cuyahoga County

Самые дешёвые билеты в Кливленд из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.11.2020из 🇺🇸Далласа1 8072ч 27м
17.10.2020из 🇺🇸Орландо1 9632ч 23м
02.11.2020из 🇺🇸Чикаго2 1501ч 18м
07.12.2020из 🇺🇸Форт Майерса2 3122ч 42м
28.10.2020из 🇺🇸Тампы2 61212ч 24м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇸Миртла-Бича2 9371ч 40м
03.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка2 9946ч 51м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла3 2602ч 47м
17.11.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса3 7329ч 39м (⇵1)
26.10.2020из 🇺🇸Атланты3 92314ч 14м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Майами4 17111ч 52м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса4 7724ч 17м
09.11.2020из 🇺🇸Детройт4 93818ч 29м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Питтсбурга4 97217ч 13м (⇵1)
13.11.2020из 🇺🇸Мемфиса5 27722ч 50м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇸Ноксвилла5 29711ч 25м (⇵2)
13.11.2020из 🇺🇸Гринвилла5 37412ч 24м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇸Финикса5 6457ч 21м (⇵1)
11.11.2020из Сан-Хуана5 98715ч 15м (⇵1)
22.10.2020из 🇺🇸Сиэтла6 15121ч 52м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Филадельфии6 44927ч 51м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇸Денвера6 4502ч 53м
13.10.2020из 🇺🇸Айлипа6 62815ч 1м (⇵2)
07.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско6 82615ч 54м (⇵1)
27.10.2020из 🇺🇸Окленда7 01827ч 47м (⇵1)
15.11.2020из 🇺🇸Сан-Диего7 26321ч 39м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Миннеаполиса7 32711ч 27м (⇵1)
24.10.2020из 🇺🇸Сарасоты7 3292ч 24м
14.10.2020из 🇺🇸Цинциннати7 37020ч 24м (⇵1)
19.11.2020из 🇺🇸Онтарио7 40522ч 42м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Уэста-Палм-Бича7 60010ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Колорадо-Спрингс7 7544ч 52м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Эверетт7 8007ч 36м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇸Норфолка8 48337ч 26м (⇵2)
12.12.2020из 🇺🇸Лонгвью8 90411ч 2м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Луисвилла9 5719ч 4м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Гранда-Рапидс9 7499ч 21м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇸Портленда9 88016ч 27м (⇵1)
18.10.2020из 🇺🇸Роли9 9578ч 38м (⇵1)
23.12.2020из 🇺🇸Ньюбурга9 98011ч 50м (⇵1)
03.01.2021из 🇺🇸Де-Мойн10 1774ч 28м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇸Огасты11 21122ч 39м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Пунты Горды11 24626ч 57м (⇵1)
14.12.2020из 🇲🇽Канкуна11 75711ч 43м (⇵2)
25.11.2020из 🇺🇸Колумбии12 60326ч 14м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Джэксонвилла13 7964ч 46м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити19 03629ч 37м (⇵1)
09.11.2020из 🇳🇱Амстердама21 87630ч 42м (⇵2)
27.03.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга23 40636ч 39м (⇵2)
30.09.2021из 🇺🇸Хартфорда23 42123ч 4м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇸Кахулуи23 98124ч 47м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇸Гонолулу25 94748ч 27м (⇵2)
13.04.2021из 🇷🇺Москвы27 48231ч (⇵2)
11.11.2020из 🇲🇩Кишинёва31 50919ч 2м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇦Киева33 68134ч 24м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇦Львова37 27537ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇸🇦Джидды53 05336ч 23м (⇵2)
22.10.2020из 🇦🇲Еревана53 56752ч 3м (⇵2)
23.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда72 97246ч 7м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Тетерборо317 34926ч 41м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Кливленда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Форт Майерс, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Майами

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кливленда