Всё о Чили

Полезная информация о Чили

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Флаг Чили
Флаг Чили
НазваниеЧили
Эмодзи флаг🇨🇱
Полное названиеРеспублика Чили
По-английскиChile
СтолицаСантьяго
ГородаСписок городов
ВалютаЧилийский песо
Площадь756 950 км²
Население18 006 407 чел.
Телефонный код+56
Код ISOCL
Основной домен.CL
Соседние страны🇦🇷 Аргентина🇧🇴 Боливия🇵🇪 Перу

Где находится Чили на карте

Чили фото страны
Чили

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