Полезная информация о Чили
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Флаг Чили
|Название
|Чили
|Эмодзи флаг
|🇨🇱
|Полное название
|Республика Чили
|По-английски
|Chile
|Столица
|Сантьяго
|Города
|Список городов
|Валюта
|Чилийский песо
|Площадь
|756 950 км²
|Население
|18 006 407 чел.
|Телефонный код
|+56
|Код ISO
|CL
|Основной домен
|.CL
|Соседние страны
|🇦🇷 Аргентина🇧🇴 Боливия🇵🇪 Перу
Где находится Чили на карте
Чили