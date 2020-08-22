Все экскурсии в Орхусе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Орхусе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €29. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Орхусе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Дании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€29
за 1 чел.
Стрит-арт в культурной столице Европы
Увидеть лучшие граффити Орхуса и проникнуться духом современной Дании
Последние отзывы «Экскурсии Орхуса»
- Отзыв на: Стрит-арт в культурной столице ЕвропыЛЛюба22 августа 2020Я осталась очень довольна программой, содержанием и маршрутом. . Истории, любопытные детали, экскурсия гораздо глубже, чем просто стрит-Арт. У Марины талант расположить к себе с первых минут. Это легкий, позитивный и интересный человек. . Было приятно открывать Орхус в её компании! Рекомендую. Марина, благодарю за чудесную экскурсию!