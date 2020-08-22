Л Люба 5

Я осталась очень довольна программой, содержанием и маршрутом. . Истории, любопытные детали, экскурсия гораздо глубже, чем просто стрит-Арт. У Марины талант расположить к себе с первых минут. Это легкий, позитивный и интересный человек. . Было приятно открывать Орхус в её компании! Рекомендую. Марина, благодарю за чудесную экскурсию!