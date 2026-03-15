1 отзыв оставили туристы

Орхус служит отличным примером креативности во всем: его скульптурное украшение и архитектурный облик сформировались благодаря лучшим мировым талантам.
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Описание экскурсии
Ведущие туристические издания совсем недавно открыли палитру Орхуса и не перестают писать о городе с таким широким выбором возможностей для туризма мирового уровня. Орхус даже выбран культурной столицей Европы 2017 года!
Сначала мы отправимся на площадь Store Torv, и вы увидите, что в этом демократичном городе на задней стене самого престижного отеля может запросто располагаться стрит-арт авангардного художника. Вы убедитесь: художник вовсе не должен быть голодным! Я покажу вам, что в Орхусе художник может запросто владеть одним из самых популярных баров. Само заведение c иронией называет себя «Местом сбора провинциальных космополитов и начинающих профессионалов». Каждый год этот бар проводит собственную церемонию награждения отличившихся деятелей культуры и шоу-бизнеса. Победитель получает 4х-килограммовую бронзовую маску =)
Далее мы пройдем по улицам Латинского квартала и познакомимся с самой необычной скульптурой Орхуса. Толерантность датчан известна на весь мир, так что памятник гермафродиту уже давно никого здесь не удивляет. Мы проследуем к одной из самых свежих и самых крупных работ на стенах города – современному ремейку Матисса. Новое прочтение классики освежает этот старинный квартал.
Далее мы окунемся в историю. Я расскажу, как невинная пропаганда 70х привела к процветанию самой экологически чистой страны Европы, и познакомлю с международным лицом Орхуса. Завершим мы маршрут посещением Центра альтернативной культуры.
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Стоимость экскурсии
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|Стоимость
|Участник
|€59
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Отзывы и рейтинг
Марина обладает глубочайшими знаниями о городе и его истории, что сделало экскурсию не только познавательной, но и чрезвычайно интересной.
Истории, любопытные детали, экскурсия гораздо глубже, чем просто стрит-Арт.
У Марины талант расположить к себе с первых минут. Это легкий, позитивный и интересный человек. .
Было приятно открывать Орхус в её компании! Рекомендую.
Марина, благодарю за чудесную экскурсию!