1 отзыв оставили туристы

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Стрит-арт в культурной столице Европы

Увидеть лучшие граффити Орхуса и проникнуться духом современной Дании

5
1 отзыв
Marina
Marina – Гид из Орхуса
Приглашаю вас открыть для себя самый молодёжный, прогрессивный, артистичный и динамичный город 🏙️ Дании.

Орхус служит отличным примером креативности во всем: его скульптурное украшение и архитектурный облик сформировались благодаря лучшим мировым талантам.

Мы пройдем по центру города и его Латинскому кварталу: вы увидите знаковые граффити и другие примеры альтернативной культуры Орхуса, а также поймете, почему этот город по праву считается культурной столицей ⭐️ датского королевства.

А по пути я расскажу о современной жизни в Дании из первых рук и поделюсь своими интересными городскими находками.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €29 за экскурсию

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Стрит-арт в культурной столице Европы
Стрит-арт в культурной столице Европы

Что вас ожидает

Ведущие туристические издания совсем недавно открыли палитру Орхуса и не перестают писать о городе с таким широким выбором возможностей для туризма мирового уровня. Орхус даже выбран культурной столицей ⭐️ Европы 2017 года!

Сначала мы отправимся на площадь Store Torv, и вы увидите, что в этом демократичном городе на задней стене самого престижного отеля может запросто располагаться стрит-арт авангардного художника. Вы убедитесь: художник вовсе не должен быть голодным! Я покажу вам, что в Орхусе художник может запросто владеть одним из самых популярных баров. Само заведение c иронией называет себя «Местом сбора провинциальных космополитов и начинающих профессионалов». Каждый год этот бар 🍹 проводит собственную церемонию награждения отличившихся деятелей культуры и шоу-бизнеса. Победитель получает 4х-килограммовую бронзовую маску =)

Далее мы пройдем по улицам Латинского квартала и познакомимся с самой необычной скульптурой Орхуса. Толерантность датчан известна на весь мир, так что памятник гермафродиту уже давно никого здесь не удивляет. Мы проследуем к одной из самых свежих и самых крупных работ на стенах города – современному ремейку Матисса. Новое прочтение классики освежает этот старинный квартал.

Далее мы окунемся в историю 📖. Я расскажу, как невинная пропаганда 70х привела к процветанию самой экологически чистой страны Европы, и познакомлю с международным лицом Орхуса. Завершим мы маршрут посещением Центра альтернативной культуры.

Стрит-арт в культурной столице Европы
Стрит-арт в культурной столице Европы
Стрит-арт в культурной столице Европы
Стрит-арт в культурной столице Европы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marina
Marina
До того как переехать в Данию, я успела посмотреть весь мир, путешествуя по работе в более чем 65 странах мира на протяжении 6 лет. Теперь я продолжаю регулярно открывать для себя новые места, но уже в компании моей датской семьи. До того как я стала активно путешествовать, я работала в Санкт-Петербурге в области гостеприимства и туристического бизнеса. Теперь, живя в Дании с 2012 года, я не перестаю удивляться этой сказочной, добродушной и обаятельной стране. Не ограничивайте свое путешествие только осмотром Копенгагена! Ведущие туристические издания совсем недавно открыли для себя всю палитру Орхуса и не перестают писать о городе с таким широким выбором возможностей для туризма мирового уровня. Орхус выбран культурной столицей Европы 2017 года!
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1 отзыв оставили туристы

Люба
22 августа 2020
Я осталась очень довольна программой, содержанием и маршрутом.. Истории, любопытные детали, экскурсия гораздо глубже, чем просто стрит-Арт. У Марины талант расположить к себе с первых минут. Это легкий, позитивный и интересный человек.. Было приятно открывать Орхус в её компании! Рекомендую. Марина, благодарю за чудесную экскурсию!