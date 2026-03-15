1 отзыв оставили туристы

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Стрит-арт в культурной столице Европы

Увидеть лучшие граффити Орхуса и проникнуться духом современной Дании
Приглашаю вас открыть для себя самый молодёжный, прогрессивный, артистичный и динамичный город Дании.

Орхус служит отличным примером креативности во всем: его скульптурное украшение и архитектурный облик сформировались благодаря лучшим мировым талантам.

Мы
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пройдем по центру города и его Латинскому кварталу: вы увидите знаковые граффити и другие примеры альтернативной культуры Орхуса, а также поймете, почему этот город по праву считается культурной столицей датского королевства.

А по пути я расскажу о современной жизни в Дании из первых рук и поделюсь своими интересными городскими находками.

5
9 отзывов
Стрит-арт в культурной столице Европы
Стрит-арт в культурной столице Европы
Стрит-арт в культурной столице Европы

Описание экскурсии

Ведущие туристические издания совсем недавно открыли палитру Орхуса и не перестают писать о городе с таким широким выбором возможностей для туризма мирового уровня. Орхус даже выбран культурной столицей Европы 2017 года!

Сначала мы отправимся на площадь Store Torv, и вы увидите, что в этом демократичном городе на задней стене самого престижного отеля может запросто располагаться стрит-арт авангардного художника. Вы убедитесь: художник вовсе не должен быть голодным! Я покажу вам, что в Орхусе художник может запросто владеть одним из самых популярных баров. Само заведение c иронией называет себя «Местом сбора провинциальных космополитов и начинающих профессионалов». Каждый год этот бар проводит собственную церемонию награждения отличившихся деятелей культуры и шоу-бизнеса. Победитель получает 4х-килограммовую бронзовую маску =)

Далее мы пройдем по улицам Латинского квартала и познакомимся с самой необычной скульптурой Орхуса. Толерантность датчан известна на весь мир, так что памятник гермафродиту уже давно никого здесь не удивляет. Мы проследуем к одной из самых свежих и самых крупных работ на стенах города – современному ремейку Матисса. Новое прочтение классики освежает этот старинный квартал.

Далее мы окунемся в историю. Я расскажу, как невинная пропаганда 70х привела к процветанию самой экологически чистой страны Европы, и познакомлю с международным лицом Орхуса. Завершим мы маршрут посещением Центра альтернативной культуры.

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€59
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Орхусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 46 туристов
До переезда в Данию, я успела посмотреть весь мир и побывала по работе более чем в 65 странах мира. Теперь я продолжаю регулярно открывать для себя новые места, но уже
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в компании моей датской семьи. Раньше я работала в Санкт-Петербурге в области гостеприимства и туристического бизнеса. С 2012 года я живу в Дании — и не перестаю удивляться этой сказочной, добродушной и обаятельной стране. Не ограничивайте свое путешествие только осмотром Копенгагена! Орхус был выбран культурной столицей Европы 2017 года, а также несколько лет подряд получал статус самого счастливого города мира. Жду вас в Орхусе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Дарья
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, никто не сможет так глубоко подсветить историю города, как человек живущий в этой стране и любящий её - а это как раз Марина! Если (точнее "когда) приедем в Орхус ещё раз - обязательно обратимся за ещё одной экскурсией:)
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, никто не сможет так глубоко подсветить историю города, как человек
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Ļ
Выражаем большую благодарность гиду Марине за превосходно проведенную экскурсию. Благодаря ей мы открыли для себя Орхус.
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Наталья
Марина провела для нас увлекательную экскурсию по городским достопримечательностям, стрит-арту и памятникам.

Марина обладает глубочайшими знаниями о городе и его истории, что сделало экскурсию не только познавательной, но и чрезвычайно интересной.
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Она показала нам потрясающие образцы стрит-арта, о существовании которых мы даже не подозревали. Благодаря её рассказам, каждый рисунок на стене оживал, превращаясь в часть удивительной истории Орхуса.

Также Марина провела нас по главным достопримечательностям города, включая великолепные памятники и архитектурные жемчужины. Её способность соединить исторические факты с интересными анекдотами сделала нашу экскурсию лёгкой и захватывающей. Мы узнали много нового о культуре и традициях Орхуса, а также о людях, которые его создавали.

Особенно нам понравилось, что Марина была всегда открыта к вопросам и делала экскурсию интерактивной. Мы чувствовали, что не просто слушаем лекцию, а погружаемся в живую историю города.

Мы остались в восторге от экскурсии и очень благодарны Марине за её профессионализм, энтузиазм и искреннюю любовь к своему городу. Рекомендуем её как превосходного гида всем, кто хочет по-настоящему узнать и полюбить Орхус!

Марина провела для нас увлекательную экскурсию по городским достопримечательностям, стрит-арту и памятникам.
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Ирина
Марина- великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Экскурсии пролетают как один миг, на одном дыхании. Вынесли для себя столько интересного об этом прекрасном городе. Помимо рассказа о Стрит-арте Орхуса, основных
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достопримечательностях и истории, Марина рассказала о традициях и местах, где можно выпить кофе или перекусить. Остались очень довольны. Могу с уверенностью рекомендовать Марину в качестве гида. Получили ответы на все интересующие вопросы и просто комфортно и легко провели время с интересным, образованным, любящим свое дело и Данию человеком. Спасибо огромное!!!

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Мария
Хотим выразить благодарность Марине за душевное общение, за умение слушать и слышать собеседников. Это было больше чем экскурсия, похоже на встречу старых друзей, которые давно не виделись и им есть чем поделиться и рассказать много интересного. Марина познакомила нас с Данией, помогла окунуться в атмосферу Орхуса. Получили уйму положительных эмоций.
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Люба
Я осталась очень довольна программой, содержанием и маршрутом. .
Истории, любопытные детали, экскурсия гораздо глубже, чем просто стрит-Арт.
У Марины талант расположить к себе с первых минут. Это легкий, позитивный и интересный человек. .
Было приятно открывать Орхус в её компании! Рекомендую.
Марина, благодарю за чудесную экскурсию!
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от €59 за человека