1 отзыв оставили туристы

Приглашаю вас открыть для себя самый молодёжный, прогрессивный, артистичный и динамичный город Дании.Орхус служит отличным примером креативности во всем: его скульптурное украшение и архитектурный облик сформировались благодаря лучшим мировым талантам.Мы

пройдем по центру города и его Латинскому кварталу: вы увидите знаковые граффити и другие примеры альтернативной культуры Орхуса, а также поймете, почему этот город по праву считается культурной столицей датского королевства. А по пути я расскажу о современной жизни в Дании из первых рук и поделюсь своими интересными городскими находками.

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Описание экскурсии

Ведущие туристические издания совсем недавно открыли палитру Орхуса и не перестают писать о городе с таким широким выбором возможностей для туризма мирового уровня. Орхус даже выбран культурной столицей Европы 2017 года!

Сначала мы отправимся на площадь Store Torv, и вы увидите, что в этом демократичном городе на задней стене самого престижного отеля может запросто располагаться стрит-арт авангардного художника. Вы убедитесь: художник вовсе не должен быть голодным! Я покажу вам, что в Орхусе художник может запросто владеть одним из самых популярных баров. Само заведение c иронией называет себя «Местом сбора провинциальных космополитов и начинающих профессионалов». Каждый год этот бар проводит собственную церемонию награждения отличившихся деятелей культуры и шоу-бизнеса. Победитель получает 4х-килограммовую бронзовую маску =)

Далее мы пройдем по улицам Латинского квартала и познакомимся с самой необычной скульптурой Орхуса. Толерантность датчан известна на весь мир, так что памятник гермафродиту уже давно никого здесь не удивляет. Мы проследуем к одной из самых свежих и самых крупных работ на стенах города – современному ремейку Матисса. Новое прочтение классики освежает этот старинный квартал.

Далее мы окунемся в историю. Я расскажу, как невинная пропаганда 70х привела к процветанию самой экологически чистой страны Европы, и познакомлю с международным лицом Орхуса. Завершим мы маршрут посещением Центра альтернативной культуры.