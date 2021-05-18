Полезная информация о Бумбе
Что нужно знать о Бумбе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бумбе
18:4130
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Бумба
|По-английски
|Bumba
|Население города
|95 520 чел.
|Аэропорт
|Бумба BMB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Kinshasa
|Средняя высота
|362 м. от уровня моря