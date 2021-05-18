Полезная информация о Бумбе

Что нужно знать о Бумбе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бумбе
18:4130
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаБумба
По-английскиBumba
Население города95 520 чел.
АэропортБумба BMB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Kinshasa
Средняя высота362 м. от уровня моря

Где находится Бумба на карте