Полезная информация о Буниа
Что нужно знать о Буниа: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Буниа
21:2414
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Буниа
|По-английски
|Bunia
|Столица региона
|Буниа является столицей региона
|Население города
|96 764 чел.
|Аэропорт
|Буниа BUX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lubumbashi
|Средняя высота
|1 265 м. от уровня моря