Полезная информация о Буниа

Что нужно знать о Буниа: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Буниа
21:2414
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаБуниа
По-английскиBunia
Столица регионаБуниа является столицей региона
Население города96 764 чел.
АэропортБуниа BUX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота1 265 м. от уровня моря

Где находится Буниа на карте