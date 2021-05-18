Полезная информация о Буте

Что нужно знать о Буте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Буте
19:4136
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаБут
По-английскиButa
Столица регионаБут является столицей региона
Население города50 130 чел.
АэропортButa BZU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота402 м. от уровня моря

Где находится Бут на карте