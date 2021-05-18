Полезная информация о Гемене
Что нужно знать о Гемене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гемене
18:4142
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Гемене
|По-английски
|Gemena
|Население города
|117 639 чел.
|Аэропорт
|Gemena GMA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Kinshasa
|Средняя высота
|420 м. от уровня моря