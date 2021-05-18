Полезная информация о Гемене

Что нужно знать о Гемене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гемене
18:4142
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаГемене
По-английскиGemena
Население города117 639 чел.
АэропортGemena GMA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Kinshasa
Средняя высота420 м. от уровня моря

Где находится Гемене на карте