Летим в Гому

Как добраться до Гомы на самолёте

В Гоме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Goma Airport» вам не избежать

Список аэропортов Гомы

  1. Гома GOM
    Goma Airport

Самые дешёвые билеты в Гому из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.11.2020из 🇿🇦Кейптауна21 78722ч (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇦Киева37 38426ч 30м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Москвы43 68336ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇩Кисангани129 46946ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Гомы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дели, Дубай и Найроби

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