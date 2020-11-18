Как добраться до Гомы на самолёте
В Гоме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Goma Airport» вам не избежать
Список аэропортов Гомы
- Гома GOMGoma Airport
Самые дешёвые билеты в Гому из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.11.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|21 787
|22ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|37 384
|26ч 30м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|43 683
|36ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇩Кисангани
|129 469
|46ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Гомы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Гомы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дели, Дубай и Найроби
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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