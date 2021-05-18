Полезная информация о Гоме
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Местное время в Гоме
21:2426
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Гома
|По-английски
|Goma
|Столица региона
|Гома является столицей региона
|Население города
|144 124 чел.
|Аэропорт
|Гома GOM
|Часовой пояс
|Africa/Lubumbashi
|Средняя высота
|1 518 м. от уровня моря
Где находится Гома на карте
Гома