Полезная информация о Гоме

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Местное время в Гоме
21:2426
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаГома
По-английскиGoma
Столица регионаГома является столицей региона
Население города144 124 чел.
АэропортГома GOM
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота1 518 м. от уровня моря

Где находится Гома на карте

Гома фото города
Гома

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