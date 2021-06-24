Как добраться до Дубая на самолёте
В Дубае 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Дубая
- Аль-Мактум DWCDubai World Central - Al Maktoum International Airport
- Дубай DXBDubai Airport
- Minhad AB NHDне гражданскийMinhad AB
- Dubai Creek SPB DCGне гражданскийDubai Creek SPB
Самые дешёвые билеты в Дубай из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.06.2021
|из 🇵🇭Манилы
|5 413
|9ч 20м
|02.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 533
|4ч 35м
|29.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|7 490
|3ч 45м
|13.01.2021
|из 🇧🇭Манамы
|7 521
|1ч 25м
|25.11.2020
|из 🇮🇳Кочина
|7 566
|4ч 15м
|30.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|7 662
|3ч 20м
|27.10.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|7 906
|3ч 20м
|02.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|8 131
|26ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|8 277
|2ч
|14.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|8 280
|5ч 20м
|04.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|8 326
|18ч 5м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|8 351
|28ч 10м (⇵1)
|17.03.2021
|из 🇮🇳Ченная
|8 420
|13ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|8 459
|3ч 20м
|27.10.2020
|из 🇮🇳Амритсара
|8 523
|3ч 35м
|30.10.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|8 854
|18ч (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇮🇳Индора
|8 881
|15ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇮🇳Гоа
|8 982
|9ч 25м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇮🇳Тируччираппалли
|8 996
|13ч 10м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Мадурая
|9 366
|28ч 55м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇳Бхубанешвара
|9 380
|12ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|9 381
|17ч 30м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|9 489
|1ч 55м
|13.10.2020
|из 🇮🇳Кожикоде
|9 537
|4ч 5м
|23.10.2020
|из 🇮🇳Мангалура
|9 551
|26ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Патны
|9 821
|11ч 15м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|9 827
|8ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇹🇷Аданы
|9 841
|25ч 30м (⇵1)
|13.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|9 870
|14ч 35м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇹🇷Даламана
|9 903
|11ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|10 012
|12ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|10 018
|11ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|10 185
|8ч 5м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇹🇷Газиантепа
|10 468
|16ч 55м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|10 494
|39ч 20м (⇵1)
|28.01.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|10 494
|24ч 30м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|10 494
|57ч 5м (⇵1)
|19.03.2021
|из 🇮🇳Коямпуттура
|10 496
|14ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇳Варанаси
|10 600
|21ч 55м (⇵1)
|12.05.2021
|из 🇺🇦Киева
|10 659
|5ч 40м
|08.12.2020
|из 🇵🇱Кракова
|10 686
|40ч 35м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|10 696
|35ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇳Тривандрама
|10 724
|20ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|10 813
|30ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Гувахати
|10 904
|11ч 40м (⇵1)
|18.02.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|10 924
|17ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|11 040
|18ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|11 058
|38ч (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇮🇳Каннура
|11 063
|3ч 55м
|18.02.2021
|из 🇷🇺Уфы
|11 156
|17ч 5м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|11 161
|29ч 50м (⇵2)
|22.02.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|11 171
|33ч 50м (⇵2)
|22.03.2021
|из 🇷🇴Бухареста
|11 364
|4ч 50м
|18.02.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|11 369
|32ч 20м (⇵1)
|07.06.2021
|из 🇧🇳Брунея
|11 378
|48ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|11 424
|10ч 40м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇮🇳Ранчей
|11 502
|12ч 40м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|11 532
|24ч 25м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|11 564
|44ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|11 581
|18ч 55м (⇵1)
|13.01.2021
|из 🇸🇦Бурайды
|11 586
|7ч 55м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇮🇳Сринагара
|11 607
|21ч 55м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇺🇦Львова
|11 672
|17ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|11 701
|12ч 20м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|11 709
|47ч 35м (⇵1)
|08.02.2021
|из 🇨🇾Никосии
|11 794
|8ч 40м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|11 802
|23ч 55м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|11 952
|33ч 5м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|11 998
|23ч 45м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|12 063
|12ч 35м (⇵1)
|24.03.2021
|из 🇷🇺Махачкалы
|12 109
|41ч 55м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|12 136
|17ч 35м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|12 301
|18ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|12 436
|28ч (⇵2)
|25.02.2021
|из 🇷🇺Челябинска
|12 538
|32ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|12 606
|9ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇵🇰Мултана
|12 612
|3ч 15м
|16.10.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|12 653
|11ч 30м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|12 657
|21ч 5м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|12 687
|57ч 15м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|12 693
|3ч 10м
|03.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|12 791
|28ч 25м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|12 847
|16ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|12 877
|18ч 45м (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|12 890
|9ч 55м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|12 937
|29ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|12 989
|9ч 45м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|12 998
|9ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|12 998
|20ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇰Карачей
|13 050
|2ч 20м
|10.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|13 133
|10ч 45м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Грозного
|13 143
|22ч 55м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|13 182
|16ч 40м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|13 200
|51ч 15м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|13 210
|38ч 15м (⇵2)
|19.07.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|13 227
|23ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|13 302
|20ч 45м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|13 305
|16ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|13 522
|39ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|13 579
|35ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Дубая
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Дубая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Дакка, Стамбул, Кувейт и Лахор
- 21.11.202006.12.2020