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Как добраться до Дубая на самолёте

В Дубае 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Дубая

  1. Аль-Мактум DWC
    Dubai World Central - Al Maktoum International Airport
  2. Дубай DXB
    Dubai Airport
  3. Minhad AB NHDне гражданский
    Minhad AB
  4. Dubai Creek SPB DCGне гражданский
    Dubai Creek SPB

Самые дешёвые билеты в Дубай из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.06.2021из 🇵🇭Манилы5 4139ч 20м
02.11.2020из 🇹🇷Стамбула6 5334ч 35м
29.10.2020из 🇮🇳Дели7 4903ч 45м
13.01.2021из 🇧🇭Манамы7 5211ч 25м
25.11.2020из 🇮🇳Кочина7 5664ч 15м
30.10.2020из 🇮🇳Мумбаи7 6623ч 20м
27.10.2020из 🇮🇳Ахмадабада7 9063ч 20м
02.11.2020из 🇹🇷Антальи8 13126ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇰🇼Кувейт8 277
14.02.2021из 🇷🇺Москвы8 2805ч 20м
04.11.2020из 🇹🇷Аланьи8 32618ч 5м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇳Хайдарабада8 35128ч 10м (⇵1)
17.03.2021из 🇮🇳Ченная8 42013ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇳Джайпура8 4593ч 20м
27.10.2020из 🇮🇳Амритсара8 5233ч 35м
30.10.2020из 🇮🇳Бангалора8 85418ч (⇵1)
26.10.2020из 🇮🇳Индора8 88115ч (⇵1)
13.11.2020из 🇮🇳Гоа8 9829ч 25м (⇵1)
11.01.2021из 🇮🇳Тируччираппалли8 99613ч 10м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇳Мадурая9 36628ч 55м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇳Бхубанешвара9 38012ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇦Харькова9 38117ч 30м (⇵1)
25.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда9 4891ч 55м
13.10.2020из 🇮🇳Кожикоде9 5374ч 5м
23.10.2020из 🇮🇳Мангалура9 55126ч 45м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇳Патны9 82111ч 15м (⇵1)
25.11.2020из 🇹🇷Измира9 8278ч 30м (⇵1)
09.11.2020из 🇹🇷Аданы9 84125ч 30м (⇵1)
13.02.2021из 🇷🇺Казани9 87014ч 35м (⇵1)
25.11.2020из 🇹🇷Даламана9 90311ч 25м (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇳Лакхнау10 01212ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇹🇷Анкары10 01811ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇱🇧Бейрута10 1858ч 5м (⇵1)
25.11.2020из 🇹🇷Газиантепа10 46816ч 55м (⇵1)
15.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга10 49439ч 20м (⇵1)
28.01.2021из 🇷🇺Воронежа10 49424ч 30м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Тюмени10 49457ч 5м (⇵1)
19.03.2021из 🇮🇳Коямпуттура10 49614ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇳Варанаси10 60021ч 55м (⇵1)
12.05.2021из 🇺🇦Киева10 6595ч 40м
08.12.2020из 🇵🇱Кракова10 68640ч 35м (⇵2)
02.12.2020из 🇵🇱Варшавы10 69635ч (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇳Тривандрама10 72420ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇹Милана10 81330ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇳Гувахати10 90411ч 40м (⇵1)
18.02.2021из 🇷🇺Краснодара10 92417ч 40м (⇵1)
30.10.2020из 🇮🇳Калькутты11 04018ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇬🇧Лондона11 05838ч (⇵2)
14.11.2020из 🇮🇳Каннура11 0633ч 55м
18.02.2021из 🇷🇺Уфы11 15617ч 5м (⇵1)
13.11.2020из 🇵🇱Катовице11 16129ч 50м (⇵2)
22.02.2021из 🇱🇹Вильнюса11 17133ч 50м (⇵2)
22.03.2021из 🇷🇴Бухареста11 3644ч 50м
18.02.2021из 🇷🇺Екатеринбурга11 36932ч 20м (⇵1)
07.06.2021из 🇧🇳Брунея11 37848ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа11 42410ч 40м (⇵1)
06.11.2020из 🇮🇳Ранчей11 50212ч 40м (⇵1)
05.12.2020из 🇷🇺Сочи11 53224ч 25м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Перми11 56444ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇳Чандигарха11 58118ч 55м (⇵1)
13.01.2021из 🇸🇦Бурайды11 5867ч 55м (⇵1)
21.11.2020из 🇮🇳Сринагара11 60721ч 55м (⇵1)
15.01.2021из 🇺🇦Львова11 67217ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇦Даммама11 70112ч 20м (⇵1)
14.12.2020из 🇷🇺Калининграда11 70947ч 35м (⇵1)
08.02.2021из 🇨🇾Никосии11 7948ч 40м (⇵1)
15.03.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура11 80223ч 55м (⇵1)
13.12.2020из 🇷🇺Сургута11 95233ч 5м (⇵1)
20.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону11 99823ч 45м (⇵1)
06.11.2020из 🇦🇹Вены12 06312ч 35м (⇵1)
24.03.2021из 🇷🇺Махачкалы12 10941ч 55м (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇦Одессы12 13617ч 35м (⇵1)
28.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива12 30118ч 35м (⇵1)
31.10.2020из 🇧🇪Брюсселя12 43628ч (⇵2)
25.02.2021из 🇷🇺Челябинска12 53832ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇭Женевы12 6069ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇵🇰Мултана12 6123ч 15м
16.10.2020из 🇸🇦Хаиля12 65311ч 30м (⇵1)
27.11.2020из 🇰🇬Бишкека12 65721ч 5м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Омска12 68757ч 15м (⇵1)
24.10.2020из 🇵🇰Лахора12 6933ч 10м
03.11.2020из 🇪🇸Барселоны12 79128ч 25м (⇵2)
11.12.2020из 🇩🇪Кёльна12 84716ч 25м (⇵1)
25.10.2020из 🇵🇰Исламабада12 87718ч 45м (⇵1)
21.01.2021из 🇳🇱Амстердама12 8909ч 55м (⇵1)
26.10.2020из 🇲🇪Подгорицы12 93729ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇭🇺Будапешта12 9899ч 45м (⇵1)
09.12.2020из 🇷🇺Самары12 9989ч 30м (⇵1)
05.11.2020из 🇬🇪Тбилиси12 99820ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇵🇰Карачей13 0502ч 20м
10.11.2020из 🇩🇪Мюнхена13 13310ч 45м (⇵1)
20.12.2020из 🇷🇺Грозного13 14322ч 55м (⇵1)
28.11.2020из 🇩🇪Берлина13 18216ч 40м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод13 20051ч 15м (⇵1)
31.10.2020из 🇵🇹Порту13 21038ч 15м (⇵2)
19.07.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)13 22723ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇰🇿Алматы13 30220ч 45м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Ижевска13 30516ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇹Рима13 52239ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇲🇩Кишинёва13 57935ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Дубая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Дакка, Стамбул, Кувейт и Лахор

Авиакомпании которые летают из аэропортов Дубая

Дубай – восточный город небоскрёбов
Дубай – восточный город небоскрёбов