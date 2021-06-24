Как добраться до Дубая на самолёте

В Дубае 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Дубая

Аль-Мактум DWC Dubai World Central - Al Maktoum International Airport Дубай DXB Dubai Airport Minhad AB NHD не гражданский Minhad AB Dubai Creek SPB DCG не гражданский Dubai Creek SPB

Самые дешёвые билеты в Дубай из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Дубая

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Дубая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Дакка, Стамбул, Кувейт и Лахор

Авиакомпании которые летают из аэропортов Дубая