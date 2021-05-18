Полезная информация об Исиро

Что нужно знать об Исиро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Исиро
22:2444
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаИсиро
По-английскиIsiro
Столица регионаИсиро является столицей региона
Население города127 076 чел.
АэропортMatari IRP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота761 м. от уровня моря

Где находится Исиро на карте