Полезная информация об Исиро
Что нужно знать об Исиро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Исиро
22:2444
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Исиро
|По-английски
|Isiro
|Столица региона
|Исиро является столицей региона
|Население города
|127 076 чел.
|Аэропорт
|Matari IRP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lubumbashi
|Средняя высота
|761 м. от уровня моря