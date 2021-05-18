Полезная информация о Калемих

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Местное время в Калемих
22:2450
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаКалемие
По-английскиKalemie
Население города146 974 чел.
АэропортКалемие FMI
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота787 м. от уровня моря

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Калемие

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