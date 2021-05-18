Полезная информация о Калемих
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Местное время в Калемих
22:2450
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Калемие
|По-английски
|Kalemie
|Население города
|146 974 чел.
|Аэропорт
|Калемие FMI
|Часовой пояс
|Africa/Lubumbashi
|Средняя высота
|787 м. от уровня моря
Где находится Калемие на карте
Калемие