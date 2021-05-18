Полезная информация о Кананге
Что нужно знать о Кананге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кананге
19:4148
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Кананга
|По-английски
|Kananga
|Столица региона
|Кананга является столицей региона
|Население города
|463 546 чел.
|Аэропорт
|Кананга KGA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lubumbashi
|Средняя высота
|643 м. от уровня моря