Полезная информация о Кинду
Что нужно знать о Кинду: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кинду
21:2438
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Кинду
|По-английски
|Kindu
|Столица региона
|Кинду является столицей региона
|Население города
|135 698 чел.
|Аэропорт
|Кинду KND (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lubumbashi
|Средняя высота
|464 м. от уровня моря