Полезная информация о Кинду

Что нужно знать о Кинду: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кинду
21:2438
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаКинду
По-английскиKindu
Столица регионаКинду является столицей региона
Население города135 698 чел.
АэропортКинду KND (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота464 м. от уровня моря

Где находится Кинду на карте