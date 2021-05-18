Полезная информация о Кисангани
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Местное время в Кисангани
19:4148
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Кисангани
|По-английски
|Kisangani
|Столица региона
|Кисангани является столицей региона
|Население города
|539 158 чел.
|Аэропорт
|Кисангани FKI
|Часовой пояс
|Africa/Lubumbashi
|Средняя высота
|400 м. от уровня моря
Где находится Кисангани на карте
Кисангани