Полезная информация о Кисангани

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Местное время в Кисангани
19:4148
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаКисангани
По-английскиKisangani
Столица регионаКисангани является столицей региона
Население города539 158 чел.
АэропортКисангани FKI
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота400 м. от уровня моря

Где находится Кисангани на карте

Кисангани фото города
Кисангани

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