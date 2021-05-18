Полезная информация о Конголо

Что нужно знать о Конголо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Конголо
19:4154
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаКонголо
По-английскиKongolo
Население города31 943 чел.
АэропортКонголо KOO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота562 м. от уровня моря

Где находится Конголо на карте