Полезная информация о Лисале

Что нужно знать о Лисале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лисале
18:4200
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаЛисале
По-английскиLisala
Население города70 087 чел.
АэропортЛисала LIQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Kinshasa
Средняя высота418 м. от уровня моря

Где находится Лисале на карте