Полезная информация о Лодже
Что нужно знать о Лодже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лодже
21:2450
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Лодж
|По-английски
|Lodja
|Население города
|68 244 чел.
|Аэропорт
|Лоджа LJA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lubumbashi
|Средняя высота
|478 м. от уровня моря