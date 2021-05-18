Полезная информация о Мбандаке

Что нужно знать о Мбандаке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мбандаке
18:4205
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаМбандака
По-английскиMbandaka
Столица регионаМбандака является столицей региона
Население города184 185 чел.
АэропортМбандака MDK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Kinshasa
Средняя высота315 м. от уровня моря

Где находится Мбандака на карте