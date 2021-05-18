Полезная информация о Мбужи-Майи
Что нужно знать о Мбужи-Майи: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мбужи-Майи
22:2507
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Мбужи-Майи
|По-английски
|Mbuji-Mayi
|Столица региона
|Мбужи-Майи является столицей региона
|Население города
|874 761 чел.
|Аэропорт
|Mbuji-Mayi MJM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lubumbashi
|Средняя высота
|621 м. от уровня моря