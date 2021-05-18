Полезная информация о Мбужи-Майи

Что нужно знать о Мбужи-Майи: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мбужи-Майи
22:2507
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаМбужи-Майи
По-английскиMbuji-Mayi
Столица регионаМбужи-Майи является столицей региона
Население города874 761 чел.
АэропортMbuji-Mayi MJM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота621 м. от уровня моря

Где находится Мбужи-Майи на карте