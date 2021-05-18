Полезная информация о Мвеке

Что нужно знать о Мвеке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мвеке
19:4209
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаМвека
По-английскиMweka
Население города50 675 чел.
АэропортМвека MEW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота591 м. от уровня моря

Где находится Мвека на карте