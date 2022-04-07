Вы отправитесь в путешествие среди красивых тропический пейзажей в доминиканскую деревушку, где познакомитесь с местной культурой и традициями.

Вторым пунктом путешествия по сельским трассам будет пещера с подземным озером, где можно будет искупаться. После купания в пещере, Вы отправитесь на пляж Макао, где проведете свободное время, а желающие искупаются в Атлантическом океане.

Общее время экскурсии - около трех часов.

Стоимость:

Багги двухместный - 80$

Теракрос двухместный - 120$

Семейный багги - 120 $ два взрослых, два ребенка

Квадрацикл двухместный 80$