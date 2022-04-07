Багги в Пунта Кане

Багги в Пунта Кане
Багги в Пунта Кане
Багги в Пунта Кане
Багги в Пунта Кане
Багги в Пунта Кане
Багги в Пунта Кане

Что вас ожидает 🤩

  • Сельская местность
  • Пляж Макао
  • Пещера с подземным озером
  • Поездка на багги
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Вы отправитесь в путешествие среди красивых тропический пейзажей в доминиканскую деревушку, где познакомитесь с местной культурой и традициями.

Вторым пунктом путешествия по сельским трассам будет пещера с подземным озером, где можно будет искупаться. После купания в пещере, Вы отправитесь на пляж Макао, где проведете свободное время, а желающие искупаются в Атлантическом океане.

Общее время экскурсии - около трех часов.

Стоимость:

Багги двухместный - 80$

Теракрос двухместный - 120$

Семейный багги - 120 $ два взрослых, два ребенка

Квадрацикл двухместный 80$

Программа

Сельская местность, Пляж Макао, Пещера с подземным озером

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Любой день в 07:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Любой день в 07:00

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