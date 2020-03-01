Все экскурсии в Пунта-Кане

Что вас ожидает

Фотосессия на пляже без посторонних

Мы с водителем вас встретим в вашем отеле и отправимся на пляж Amor (от 10 до 30 мин в пути). Так как это частная территория, она всегда чистая, ухоженная и поддерживается в идеальном состоянии. Пляж арендуется только для вас, поэтому вам не помешают другие туристы. Здесь все полностью оборудовано для проведения профессиональной съемки: есть комната с зеркалом для переодевания и все необходимое для создания соответствующего антуража: пирс, качели, пальмовая роща, белый песок и бамбуковый забор. Фотосессия займет полтора-два часа, с паузами на смену образа. А в завершение вы сможете отдохнуть, наслаждаясь свежим кокосовым молоком.

Качественные услуги эксперта

Профессиональный фотограф — не только человек творческий и терпеливый, но еще и талантливый психолог. Я давно занимаюсь свадебной фотографией и съемками в стиле «love story», поэтому отлично понимаю, как нужно организовать процесс, чтобы вам понравилось и участие в фотосессии, и ее результат: ваши искренние эмоции на фоне райской природы. Лучшие снимки (около 80 шт.) я детально отредактирую в Photoshop, с применением ретуши, коррекции кожи и работы с тоном и цветом. И в течение 10-14 дней пришлю ссылку на скачивание архива с фотографиями.