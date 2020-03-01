Все экскурсии в Пунта-Кане

  1. Доминикана
  2. Пунта-Кана
  3. Экскурсии

  4. Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане

Украсить путешествие по Доминикане профессиональными снимками

Анна
Задать вопрос
Анна – ваш гид
Фотосъемка на Антильских островах, в сказочной Доминикане, нечто большее, чем просто возможность запечатлеть себя на фоне экзотической природы.

Атмосфера острова и его восхитительные пейзажи — эталонные декорации к красивой истории любви.

А профессиональная фотосессия на арендованном частном пляже без посторонних — лучший подарок для влюбленных пар, мечтающих увезти с собой сочные и жизнерадостные снимки на память о романтическом путешествии в тропиках.
285 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Забронировать экскурсию
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане

Что вас ожидает

Фотосессия на пляже без посторонних
Мы с водителем вас встретим в вашем отеле и отправимся на пляж Amor (от 10 до 30 мин в пути). Так как это частная территория, она всегда чистая, ухоженная и поддерживается в идеальном состоянии. Пляж арендуется только для вас, поэтому вам не помешают другие туристы. Здесь все полностью оборудовано для проведения профессиональной съемки: есть комната с зеркалом для переодевания и все необходимое для создания соответствующего антуража: пирс, качели, пальмовая роща, белый песок и бамбуковый забор. Фотосессия займет полтора-два часа, с паузами на смену образа. А в завершение вы сможете отдохнуть, наслаждаясь свежим кокосовым молоком.

Качественные услуги эксперта
Профессиональный фотограф — не только человек творческий и терпеливый, но еще и талантливый психолог. Я давно занимаюсь свадебной фотографией и съемками в стиле «love story», поэтому отлично понимаю, как нужно организовать процесс, чтобы вам понравилось и участие в фотосессии, и ее результат: ваши искренние эмоции на фоне райской природы. Лучшие снимки (около 80 шт.) я детально отредактирую в Photoshop, с применением ретуши, коррекции кожи и работы с тоном и цветом. И в течение 10-14 дней пришлю ссылку на скачивание архива с фотографиями.

Организационные детали

В стоимость включено:

  • трансфер из отеля зоны Пунта-Кана на пляж и обратно
  • аренда частного пляжа (без туристов)
  • 1,5-2-часовая фотосессия
  • постановка нескольких различных сцен (на фоне пальм и пляжа, на качелях и мостике, в купальнике и т.д.)
  • туники и веночки, прохладительные напитки (вода)
  • не менее 300 фотографий оригиналов
  • от 80 лучших, детально обработанных фотографий
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анна
Анна
Меня зовут Анна, и я свадебный фотограф в Доминикане с 2013 года. Основная цель в моей работе — эмоции. Стремлюсь запечатлеть настоящие чувства влюблённых, будь то свадьба или история любви. Помимо работы, я очень люблю путешествовать, поэтому знаю все самые популярные и красивые места в Доминикане. Это не только интересно, но и полезно: когда встречаются клиенты, лёгкие на подъём, то с удовольствием организовываю путешествие на дикие пляжи, высокие горы — места, где не ступала нога туриста и можно сделать уникальные фотографии. В целом, фотографирую с 2006 года, увлекаюсь аэросъёмкой и люблю снимать видеоклипы.
Напишите мне

Все экскурсии в Пунта-Кане

Все оттенки ДоминиканыВсе оттенки ДоминиканыВсе оттенки Доминиканы
От 220 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Роскошные дикие пляжи, вершина горы Редонда, «небесные» качели, полет на метле и яркая фотосессия
Приглашаю провести незабываемый день в чудесной Доминикане: вы посетите изумительные пляжи, покачаетесь на качелях, полетаете на метле, подниметесь на грузовике к вершине горы, услышите историю Доминиканы и интересные факты о местных жителях. Я помогу почувствовать местный колорит, расскажу о традициях и природе страны, дам ценные советы, как и где купить необычные сувениры и самые вкусные фрукты. А еще на память о нашей встрече вы получите комплект фотографий, сделанных в самых неожиданных местах!
Райская Самана и горбатые китыРайская Самана и горбатые китыРайская Самана и горбатые киты
100 за человека
13 часов
Открыть самый живописный уголок Доминиканы и увидеть незабываемое китовое «шоу»
В путешествии по заповедному краю вы отдохнете на лучших пляжах полуострова, увидите эталонные пейзажи лагун и тропических зарослей, порадуете себя коктейлями на острове Бакарди и прокатитесь на лошадях к одному из самых высоких водопадов страны. А также узнаете о культуре местных жителей и, главное, рассмотрите вблизи потрясающих горбатых китов.
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китамиВес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китамиВес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
88 за человека
13 часов
2 отзыва
Выйти в океан под началом капитана и понаблюдать за добрыми гигантами в своей стихии
Каждый год возле берегов Доминиканы зимуют не только путешественники, но и горбачи — энергичные чудо-рыбы, которых не спутаешь с другими китами! На катамаране вы отправитесь на незабываемую фотоохоту и заворожитесь зрелищем, которое бывает раз в жизни. А ещё побываете на безлюдном райском пляже и пообедаете на частной вилле.
Райский день на острове СаонаРайский день на острове СаонаРайский день на острове Саона
81 за человека
12 часов
3 отзыва
Поддаться чарам белоснежного острова и прогуляться по колоритному городу художников
Добро пожаловать в уголок Доминиканы, который называют жемчужиной Карибов! Вы насладитесь ласковым солнцем, бирюзовыми волнами и бархатистым песком острова Саона. Займетесь снорклингом у кораллового рифа, познакомитесь с доминиканскими традициями в городе художников Альтос де Чавон и достанете звезду с морского дна.
Все грани Санто-ДомингоВсе грани Санто-ДомингоВсе грани Санто-Доминго
81 за человека
10 часов
Открыть самобытную столицу Доминиканы и посетить загадочную пещеру Три глаза
Доминикана — это не только пляжный рай, но и целый пласт мировой культуры. Наше путешествие в Санто-Доминго поможет вам в этом убедиться: вы увидите колониальные особняки, посетите первый храм Западного полушария и погрузитесь в пестрый столичный колорит. А кроме того, отыщете мистические озера в пещере Три глаза и доберетесь до маяка Колумба.
Слишком классный тур по острову!Слишком классный тур по острову!Слишком классный тур по острову!
73 за человека
10 часов
Качели над океаном, петушиные бои, зиплайн с видом на озеро, релакс на пляже, бананы и кокосы
Как живут в банановом раю простые люди? Мы покажем вам доминиканский колорит и самые фотогеничные места в окрестностях Пунта-Каны! Вы сделаете ту самую фотографию на качелях, прокатитесь на стальном тросе с прыжком в пресноводную лагуну, побываете в настоящей глубинке Доминиканы и на диком чарующем пляже Макао.

Выбирайте и другие экскурсии в Пунта-Кане

Необычные маршрутыКарибское мореПешкомОбзорныеОстров СаонаНа автобусеФотосессииГрупповыеНа корабликеЗа городомБайяибеНа автомобилеВ другой городВсеИндивидуальные