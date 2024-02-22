Смешанная: автобусная и пешеходная.
Программа (в МИНИГРУППЕ) на ЦЕЛЫЙ день! ВНИМАНИЕ! Стоимость указана на человека на двухместном квадрацикле. При бронировании на одного человека, необходимо выбирать доплату за квадроцикл для одного человека.
Что взять с собой: Купальники, крем от солнца, полотенце,воду в дорогу, водонепроницаемый чехол для телефона/ фотоаппарата, деньги на личные расходы
Программа (в МИНИГРУППЕ) на ЦЕЛЫЙ день! ВНИМАНИЕ! Стоимость указана на человека на двухместном квадрацикле. При бронировании на одного человека, необходимо выбирать доплату за квадроцикл для одного человека.
Что взять с собой: Купальники, крем от солнца, полотенце,воду в дорогу, водонепроницаемый чехол для телефона/ фотоаппарата, деньги на личные расходы
Что вас ожидает:
- Пляж Лимон
- Гора Редонда
Описание
Программа сафари за рулем квадроцикла по дикой Доминикане!
- с нами Вы увидите настоящий колорит доминиканской глубинки! Помимо интереснейших фактов истории острова Эспаньола у Вас будет уникальная возможность окунуться в традиционный доминиканский быт, культуру и традиции!
- Вас ждут невероятные гонки по джунглям, вдоль безлюдного дикого пляжа, через рощу кокосовых пальм и плантации сахарного тростника, сами за рулём! 3 часа драйва.
- Дикие пляжи! Посещаем знаменитый дикий пляж Лимон, где купаемся и сделаем множество ярких фото!
- Потрясающий дикий пляж, где нам соберут кокосы - будем купаться, пить кокосы и научимся их правильно открывать, фотографироваться на лежачих пальмах. Километры дикого, невероятного пляжа только в нашем распоряжении.
- Легендарная гора Редонда, с крылатыми качелями на вершине горы.
- Пещера с голубой лагуной, в которой будем купаться и наслаждаться кристальными водами этого места.
- Экзотика! Отправимся в гости к местным жителям. Зайдём в дом, увидим быт, тут же плантации и растёт кофе, какао, ваниль, маракуя, карамбола, гуаяба. . орхидеи, тростник, бамбук и многое другое.
- Обед! Познакомимся с особенностями местной кухни. Ром, прохладительные напитки.
- Максимум экзотики и приключений в один день, без долгих переездов, только интересные, красивые места!
• Максимум экзотики и приключений в один день, без долгих переездов, только интересные, красивые места!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный трансфер из отеля и обратно
- Инструктаж
- Русскоговорящий гид
- Сафари за рулем квадроцикла
- Посещение всех заявленных локаций
- Вкуснейший обед и напитки
- Что не входит
- Доплата за квадроцикл для одного челевека
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Пунте-Кане
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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