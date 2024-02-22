Экспедиция на квадроциклах

Групповая экскурсия в Пунте-Кане
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Программа (в МИНИГРУППЕ) на ЦЕЛЫЙ день! ВНИМАНИЕ! Стоимость указана на человека на двухместном квадрацикле. При бронировании на одного человека, необходимо выбирать доплату за квадроцикл для одного человека.

Что взять с собой: Купальники, крем от солнца, полотенце,воду в дорогу, водонепроницаемый чехол для телефона/ фотоаппарата, деньги на личные расходы
Экспедиция на квадроциклах
Экспедиция на квадроциклах
Экспедиция на квадроциклах

Что вас ожидает:

  • Пляж Лимон
  • Гора Редонда

Описание

Программа сафари за рулем квадроцикла по дикой Доминикане!

  • с нами Вы увидите настоящий колорит доминиканской глубинки! Помимо интереснейших фактов истории острова Эспаньола у Вас будет уникальная возможность окунуться в традиционный доминиканский быт, культуру и традиции!
  • Вас ждут невероятные гонки по джунглям, вдоль безлюдного дикого пляжа, через рощу кокосовых пальм и плантации сахарного тростника, сами за рулём! 3 часа драйва.
  • Дикие пляжи! Посещаем знаменитый дикий пляж Лимон, где купаемся и сделаем множество ярких фото!
  • Потрясающий дикий пляж, где нам соберут кокосы - будем купаться, пить кокосы и научимся их правильно открывать, фотографироваться на лежачих пальмах. Километры дикого, невероятного пляжа только в нашем распоряжении.
  • Легендарная гора Редонда, с крылатыми качелями на вершине горы.
  • Пещера с голубой лагуной, в которой будем купаться и наслаждаться кристальными водами этого места.
  • Экзотика! Отправимся в гости к местным жителям. Зайдём в дом, увидим быт, тут же плантации и растёт кофе, какао, ваниль, маракуя, карамбола, гуаяба. . орхидеи, тростник, бамбук и многое другое.
  • Обед! Познакомимся с особенностями местной кухни. Ром, прохладительные напитки.
  • Максимум экзотики и приключений в один день, без долгих переездов, только интересные, красивые места!

• Максимум экзотики и приключений в один день, без долгих переездов, только интересные, красивые места!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный трансфер из отеля и обратно
  • Инструктаж
  • Русскоговорящий гид
  • Сафари за рулем квадроцикла
  • Посещение всех заявленных локаций
  • Вкуснейший обед и напитки
Что не входит
  • Доплата за квадроцикл для одного челевека
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пунты-Каны

НеобычныеПрирода и пейзажиАктивный отдыхНа весь деньНа квадроциклах

Похожие туры из Пунты-Каны

Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
9 часов
Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
Punta Cana, Bavaro
22 фев
23 фев
24 фев
25 фев
от $110 за человека
У нас ещё много экскурсий в Пунте-Кане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM