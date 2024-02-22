Смешанная: автобусная и пешеходная.



Программа (в МИНИГРУППЕ) на ЦЕЛЫЙ день! ВНИМАНИЕ! Стоимость указана на человека на двухместном квадрацикле. При бронировании на одного человека, необходимо выбирать доплату за квадроцикл для одного человека.



Что взять с собой: Купальники, крем от солнца, полотенце,воду в дорогу, водонепроницаемый чехол для телефона/ фотоаппарата, деньги на личные расходы