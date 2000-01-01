Тур начнется с посещения типичного местного загородного дома, где можно будет пообщаться с доминиканцами и узнать, как жить за счет земли и выращивания органических продуктов. Здесь Вы узнаете как растут экзотические карибские фрукты, а также кофе и какао.

Следующий этап экскурсии Вы проведете в «Манки Лэнд», где будете в непосредственной близости взаимодействовать с красивыми и дружелюбными обезьянками саймири.

Природный заповедник «Манки Лэнд» расположился на пяти акрах земли в пышной сельской местности, недалеко от Пунта-Каны, здесь две семьи "беличьих обезьян" приветствуют и очаровывают посетителей. Саймири обитают в «Манки Лэнд» в абсолютно естественных тропических условиях.

Саймири - это совсем небольшого размера обезьяны, их вес не доходит и до одного килограмма, Будучи во много раз умнее собак, благодаря большому размеру мозга,"беличьи обезьянки" легко поддаются дрессуре, а дружелюбный и общительный характер делает саймири любимцами зоопарков и различных выставок.

Обезьянки полностью привыкли к человеческому контакту. Они спускаются с деревьев, чтобы сидеть на плече и есть с рук. Будьте осторожны… они любят что-нибудь яркое и интересное. Саймири любят позировать для камер, и они, вероятно, сядут Вам на плечо, и если позволите, увидят себя в отражении Вашей камере.

Как только Вы очутитесь в парке, искусно обученные обезьянки начнут счастливо спускаться с деревьев по мере прибытия посетителей! Их можно покормить с рук,без всяких опасении, или фотографировать, когда они несут своих детей на спине. А гиды по пути раскроют много интригующих фактов об этом разумном виде.

Посещение «Манки Лэнд» доставляет море удовольствие не только визитантам, но и самим обитателям этого заповедника.