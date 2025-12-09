Индивидуальная
до 12 чел.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Погрузитесь в историю Санто-Доминго, посетив крепости, дворцы и музеи. Завершите день в пещере Лос-Трес-Охос с её уникальными озёрами
Начало: От вашего отеля
«На плоту мы доплывём до четвёртого озера, где вы попадёте в место, напоминающее «Парк Юрского периода»»
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
от $520 за всё до 12 чел.
Групповая
до 20 чел.
Слишком классная экскурсия по острову
Качели над океаном, петушиные бои, зиплайн с видом на озеро, релакс на пляже, бананы и кокосы
Начало: У вашего отеля
«Следующая остановка — водный парк с натуральными озёрами (вода из пресных подземных источников)»
Расписание: в среду в 08:00
17 дек в 08:00
24 дек в 08:00
€73 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Пунта-Каны - к лагунам «Глаза индейцев»
Откройте для себя красоту Доминиканы в заповеднике с лагунами и тропическим лесом. Купание в бирюзовых водах и встреча с редкими животными ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Комфортный переезд в природный парк, во время которого мы расскажем, как был открыт остров и кто здесь жил до прихода европейцев»
11 дек в 09:00
12 дек в 08:00
$300 за всё до 2 чел.
