1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 12 часов 4 отзыва Индивидуальная до 12 чел. Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено) Погрузитесь в историю Санто-Доминго, посетив крепости, дворцы и музеи. Завершите день в пещере Лос-Трес-Охос с её уникальными озёрами Начало: От вашего отеля «На плоту мы доплывём до четвёртого озера, где вы попадёте в место, напоминающее «Парк Юрского периода»» от $520 за всё до 12 чел. На автобусе 10 часов Групповая до 20 чел. Слишком классная экскурсия по острову Качели над океаном, петушиные бои, зиплайн с видом на озеро, релакс на пляже, бананы и кокосы Начало: У вашего отеля «Следующая остановка — водный парк с натуральными озёрами (вода из пресных подземных источников)» Расписание: в среду в 08:00 €73 за человека Пешая 3 часа Индивидуальная до 2 чел. Из Пунта-Каны - к лагунам «Глаза индейцев» Откройте для себя красоту Доминиканы в заповеднике с лагунами и тропическим лесом. Купание в бирюзовых водах и встреча с редкими животными ждут вас Начало: У вашего отеля «Комфортный переезд в природный парк, во время которого мы расскажем, как был открыт остров и кто здесь жил до прихода европейцев» $300 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Пунты-Каны

