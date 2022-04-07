Отправьтесь в приключение с Sailing Splash и насладитесь плаванием на красивом катамаране
Управляйте своей собственной высокоскоростной лодкой, как Джеймс Бонд! Посмотрите на самые красивые пляжи, плывущие против ветра и волн.
Невероятные впечатления от занятий снорклингом, плавайте под водой и наблюдайте морских обитателей на рифе Пунта-Каны со сказочным разнообразием рыбок.
Отважьтесь на незабываемую встречу с акулами и пообщайтесь со скатами, а также насладитесь вкусным обедом на нашей платформе посреди океана
Экскурсия начинается в 11:30 на красивом парусном катамаране.
Катер может управляться одним или двумя пассажирами.
Скоростной катер может быть одноместным или двухместным. Вы будете плыть вдоль прекрасных пляжей Баваро-Пунта-Каны, где солнце, белый песок и высокие пальмы создают идеальный вид.
Обед будет подан на прекрасной платформе посреди океана, так что Вы не упустите ни минуты, чтобы полюбоваться прекрасным видом на океан.