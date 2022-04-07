Экскурсия начинается в 11:30 на красивом парусном катамаране.

Катер может управляться одним или двумя пассажирами.

Скоростной катер может быть одноместным или двухместным. Вы будете плыть вдоль прекрасных пляжей Баваро-Пунта-Каны, где солнце, белый песок и высокие пальмы создают идеальный вид.

Обед будет подан на прекрасной платформе посреди океана, так что Вы не упустите ни минуты, чтобы полюбоваться прекрасным видом на океан.