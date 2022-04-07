Sailing splash

Sailing splash
Sailing splash
Sailing splash
Sailing splash

Что вас ожидает 🤩

  • Морские обитетели
  • Акулы
  • Скаты
  • Вкусный обед
  • Снорклинг
  • Скоростные лодки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Только для онлайн бронирования.

Отправьтесь в приключение с Sailing Splash и насладитесь плаванием на красивом катамаране

Управляйте своей собственной высокоскоростной лодкой, как Джеймс Бонд! Посмотрите на самые красивые пляжи, плывущие против ветра и волн.

Невероятные впечатления от занятий снорклингом, плавайте под водой и наблюдайте морских обитателей на рифе Пунта-Каны со сказочным разнообразием рыбок.

Отважьтесь на незабываемую встречу с акулами и пообщайтесь со скатами, а также насладитесь вкусным обедом на нашей платформе посреди океана

Программа

Экскурсия начинается в 11:30 на красивом парусном катамаране.

Катер может управляться одним или двумя пассажирами.

Скоростной катер может быть одноместным или двухместным. Вы будете плыть вдоль прекрасных пляжей Баваро-Пунта-Каны, где солнце, белый песок и высокие пальмы создают идеальный вид.

Обед будет подан на прекрасной платформе посреди океана, так что Вы не упустите ни минуты, чтобы полюбоваться прекрасным видом на океан.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Открытый бар Инструктор Оборудование для снорклинга Вода и прохладительные напитки Катер с гидом Обед
Когда и сколько длится
Когда: Вторник - Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник - Воскресенье в 11:00

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