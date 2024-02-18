Что взять с собой: Купальники, полотенца, головные уборы, крем, фотоаппарат, деньги на личные расходы.
Цены указаны для проживающих в регионах: Пунта-Кана, Баваро, Кабеса де Торо, Уберо Альто, Байибе, Ла Романа, Хуан Долио, Бока Чика.
Что вас ожидает:
- Кайо Левантадо (остров Бакарди)
- Водопад Сокоа
- Водопад Эль Лимон
Описание
Это уникальная возможность посетить сразу несколько удивительных локаций в рамках одной экскурсии!
Остров БАКАРДИ - Cayo Levantado! Прекрасная возможность искупаться и погулять по острову - сделать множество ярких фотографий!
Только на этой экскурсии Вы сможете насладиться конной прогулкой по тропическим джунглям к незабываемому по своей красоте и величию водопаду Эль Лимон.
Водопад ЛИМОН - на небольших лошадях отправимся в короткое путешествие по джунглям к водопаду. У каждой лошади свой помошник. Всё безопасно. Вы никогда ещё не были так близко к дикой природе
Санта Барбара - столица Саманы. Невероятно яркие домики, где нужно сделать серию памятных снимков. Прогуляемся по набережной, увидим первую церковь на полуострове. Это маленькая столица Доминиканы, совсем другой мир.
Мост в Никуда - ДА! Мы прогуляемся по знаменитому пешеходному мосту, который соединяет п/о Самана и острова Кайо-Линарес и Кайо-Вихия. Отсюда открывается фантастический вид на залив и город Санта Барбара. Мост с интересной историей построен при правлении Балагера.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер
- Индивидуальный гид
- Посещение всех заявленных локаций
- Все входные билеты (также прогулка на лошадях и аренда моторной лодки)
- Обед
- Напитки
- Фрукты в дороге
- Что не входит
- С середины января до конца марта сезон китов (доплата в это время по желанию)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг в 06:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.