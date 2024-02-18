Самана VIP с водопадом Лимон

Индивидуальная экскурсия в Пунте-Кане
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Что взять с собой: Купальники, полотенца, головные уборы, крем, фотоаппарат, деньги на личные расходы.

Цены указаны для проживающих в регионах: Пунта-Кана, Баваро, Кабеса де Торо, Уберо Альто, Байибе, Ла Романа, Хуан Долио, Бока Чика.
Самана VIP с водопадом Лимон
Самана VIP с водопадом Лимон
Самана VIP с водопадом Лимон

Что вас ожидает:

  • Кайо Левантадо (остров Бакарди)
  • Водопад Сокоа
  • Водопад Эль Лимон

Описание

Это уникальная возможность посетить сразу несколько удивительных локаций в рамках одной экскурсии!

Остров БАКАРДИ - Cayo Levantado! Прекрасная возможность искупаться и погулять по острову - сделать множество ярких фотографий!

Только на этой экскурсии Вы сможете насладиться конной прогулкой по тропическим джунглям к незабываемому по своей красоте и величию водопаду Эль Лимон.

Водопад ЛИМОН - на небольших лошадях отправимся в короткое путешествие по джунглям к водопаду. У каждой лошади свой помошник. Всё безопасно. Вы никогда ещё не были так близко к дикой природе

Санта Барбара - столица Саманы. Невероятно яркие домики, где нужно сделать серию памятных снимков. Прогуляемся по набережной, увидим первую церковь на полуострове. Это маленькая столица Доминиканы, совсем другой мир.

Мост в Никуда - ДА! Мы прогуляемся по знаменитому пешеходному мосту, который соединяет п/о Самана и острова Кайо-Линарес и Кайо-Вихия. Отсюда открывается фантастический вид на залив и город Санта Барбара. Мост с интересной историей построен при правлении Балагера.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Индивидуальный гид
  • Посещение всех заявленных локаций
  • Все входные билеты (также прогулка на лошадях и аренда моторной лодки)
  • Обед
  • Напитки
  • Фрукты в дороге
Что не входит
  • С середины января до конца марта сезон китов (доплата в это время по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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