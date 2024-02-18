Это уникальная возможность посетить сразу несколько удивительных локаций в рамках одной экскурсии!

Остров БАКАРДИ - Cayo Levantado! Прекрасная возможность искупаться и погулять по острову - сделать множество ярких фотографий!

Только на этой экскурсии Вы сможете насладиться конной прогулкой по тропическим джунглям к незабываемому по своей красоте и величию водопаду Эль Лимон.

Водопад ЛИМОН - на небольших лошадях отправимся в короткое путешествие по джунглям к водопаду. У каждой лошади свой помошник. Всё безопасно. Вы никогда ещё не были так близко к дикой природе

Санта Барбара - столица Саманы. Невероятно яркие домики, где нужно сделать серию памятных снимков. Прогуляемся по набережной, увидим первую церковь на полуострове. Это маленькая столица Доминиканы, совсем другой мир.

Мост в Никуда - ДА! Мы прогуляемся по знаменитому пешеходному мосту, который соединяет п/о Самана и острова Кайо-Линарес и Кайо-Вихия. Отсюда открывается фантастический вид на залив и город Санта Барбара. Мост с интересной историей построен при правлении Балагера.