Заповедник Лос Аитисес

Индивидуальная экскурсия в Пунте-Кане
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Что взять с собой: Купальники, полотенце, головные уборы, удобная обувь, фотоаппарат, деньги на личные расходы.
Заповедник Лос Аитисес
Заповедник Лос Аитисес
Заповедник Лос Аитисес

Описание

Лос Айтисес это невероятный национальный парк, расположенный на востоке Доминиканской Республики, предоставляет уникальную возможность окунуться в природную красоту и разнообразие этого удивительного региона.

Ваше приключение начнется с увлекательной лодочной поездки, во время которой вы окажетесь среди величественных мангровых лесов, красивых пещер и бухт, а также увидите множество великолепных птиц!

Одним из самых впечатляющих моментов экскурсии будет посещение исключительных пещер Лос Айтисес. Эти пещеры украшены древними индейскими рисунками и древними капищами, предоставляя удивительный взгляд в историю и культуру этого региона.

Парк также служит домом многим удивительным видам флоры и фауны, включая сказочные мангровые деревья. Во время вашей экскурсии, вы будете наслаждаться красочными пейзажами, которые создадут незабываемые воспоминания.

По завершении этой уникальной экскурсии в национальный парк Лос Айтисес, вы унесете с собой красивые фотографии и впечатления от природы, которую трудно найти где-либо еще. Это истинное приключение для тех, кто ищет сочетание природной красоты и культурного богатства!

После посещения заповедника Вы отправитесь на знаменитую гору Редонда, с парящими качелями и гамаками! Только отсюда открывается неповторимый вид на Кордильеры и Антлантику, которым Вы сможете насладиться вдоволь, ведь именно здесь нас будет ждать традиционный Доминиканский обед, с блюдами национальной кухни!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер с WiFI из отеля и обратно Входные билеты Индивидуальный русскоговорящий гид Прохладительные напитки (ром, кола, вода)
Что не входит
  • Традиционный доминиканский обед (мясо, рыба, гарнир, салат)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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