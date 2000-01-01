Что взять с собой: Купальники, полотенце, головные уборы, удобная обувь, фотоаппарат, деньги на личные расходы.
Описание
Лос Айтисес это невероятный национальный парк, расположенный на востоке Доминиканской Республики, предоставляет уникальную возможность окунуться в природную красоту и разнообразие этого удивительного региона.
Ваше приключение начнется с увлекательной лодочной поездки, во время которой вы окажетесь среди величественных мангровых лесов, красивых пещер и бухт, а также увидите множество великолепных птиц!
Одним из самых впечатляющих моментов экскурсии будет посещение исключительных пещер Лос Айтисес. Эти пещеры украшены древними индейскими рисунками и древними капищами, предоставляя удивительный взгляд в историю и культуру этого региона.
Парк также служит домом многим удивительным видам флоры и фауны, включая сказочные мангровые деревья. Во время вашей экскурсии, вы будете наслаждаться красочными пейзажами, которые создадут незабываемые воспоминания.
По завершении этой уникальной экскурсии в национальный парк Лос Айтисес, вы унесете с собой красивые фотографии и впечатления от природы, которую трудно найти где-либо еще. Это истинное приключение для тех, кто ищет сочетание природной красоты и культурного богатства!
После посещения заповедника Вы отправитесь на знаменитую гору Редонда, с парящими качелями и гамаками! Только отсюда открывается неповторимый вид на Кордильеры и Антлантику, которым Вы сможете насладиться вдоволь, ведь именно здесь нас будет ждать традиционный Доминиканский обед, с блюдами национальной кухни!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер с WiFI из отеля и обратно Входные билеты Индивидуальный русскоговорящий гид Прохладительные напитки (ром, кола, вода)
- Что не входит
- Традиционный доминиканский обед (мясо, рыба, гарнир, салат)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник в 07:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.