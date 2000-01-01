Страховка в Доминикану для россиян – нужно ли покупать дополнительный полис, что он дает и почему важно обращаться за медицинской помощью в чужой стране со своей страховкой. Прочитайте информацию о том, какие преимущества дает страхование своего здоровья, когда вы находитесь за рубежом.

Обязательна ли страховка для россиян в Доминикану?

Жителям России не требуется обязательная страховка при перелете в Доминиканскую Республику. Однако люди, путешествующие без страховки, не могут рассчитывать на оказание бесплатной медицинской помощи в случае болезни или травмы.

Какая страховка нужна для визы?

Граждане России, въезжающие на остров Гаити с целью туризма, могут обойтись без визы до 30 дней. Это способствует максимально быстрому и простому пересечению границы. В некоторых случаях работники таможни требуют показать страховку. Например, турист имеет ярко выраженные признаки заболевания и рассчитывает вылечиться во время путешествия.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Туристические фирмы выдают полисы с небольшим набором услуг. Зачастую страховка не покрывает расходы на лечение. Многие государственные клиники вправе отказать в медицинской помощи путешественнику, который не хочет платить наличными за услугу. Коммерческая структура подразумевает расчет на месте.

Какие опасности ждут в стране?

Доминикана таит в себе множество незабываемых приключений и острых ощущений. Многие путешественники, впервые посещающие эту страну, забывают об опасности и предостережениях бывалых туристов и начинают беспечно бродить по пляжам, кушать незнакомые изысканные блюда, танцевать на углях вечернего костра. К сожалению, для российских туристов кухня Доминиканы может оказаться слишком острой. Нередко бывают случаи отравления. В стране обитает множество рептилий и насекомых, укус которых может закончиться плачевно для неосторожного путешественника.

На что при оформлении уделить внимание и застраховать в первую очередь?

При посещении Доминиканы следует обратить пристальное внимание на страховые случаи от неожиданных препятствий. Расширенная медицинская страховка гарантирует выплаты от укусов экзотических насекомых и боа, которых на острове Гаити достаточно много. Следует с осторожностью принимать незнакомую пищу и пить воду с добавлением хлора. Если вы планируете пешие походы по доминиканским лесам и пещерам, заручитесь поддержкой опытного экскурсовода. Обязательно застрахуйте себя от несчастного случая (неожиданной болезни, травмы, отравления).

Какие опции особенно нужно выделить?

Заказывая расширенную страховку для путешествия в другую страну, внимательно ознакомьтесь с пунктом выплат по следующим случаям:

Заражение Covid-19 и другими вирусами;

Неожиданная отмена вылета;

Задержка в пути из-за плохой погоды, аварии и прочих препятствий;

Несчастные случаи, травмы, повреждения;

Занятие экстремальными видами спорта, плавание в незнакомых водах;

Потеря личного багажа.

Когда нужно страховаться?

Оформлять страховку необходимо заранее до планируемого путешествия. Бывают случаи, когда туристы забывают оформить страховку и вспоминают о ней только по прибытию на отдых. Заполните форму страховки онлайн и укажите необходимые опции.

Какую страховку выбрать?

При заполнении договора о страховании внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами, прописанными в документе. Виртуальная форма содержит все нужные вам типы страхования без франшизы и дополнительных растрат. Укажите дату вылета и возвращения на Родину, возраст путешественников и запросите расчет стоимости.

Как действовать при наступлении страхового случая?

Если вы попали в неприятности во время путешествия, при наступлении страхового случая обратитесь в компанию, оформляющую вашу страховку. Служба поддержки незамедлительно оказывает помощь клиентам в виртуальном чате или по электронной почте.

Что НЕ нужно делать, чтобы все риски были покрыты?

Перед началом лечения от болезни во время путешествия уведомите об этом ассистанса. Личный помощник должен быть в курсе всего, что произошло с вами в поездке. Помните об опасностях, которые могут подстерегать вас в незнакомой стране. Не увлекайтесь распитием алкогольной продукции, не пробуйте экзотические блюда и не посещайте безлюдные места без сопровождения гида.

На каком уровне медицина в стране?