Полезная информация о Джибути
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Местное время в Джибути
20:4229
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇯 Джибути
|Название города
|Джибути
|По-английски
|Djibouti
|Это столица
|Джибути является столицей Джибути
|Население города
|623 891 чел.
|Аэропорт
|Амбули JIB
|Часовой пояс
|Africa/Djibouti
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Джибути на карте
Джибути