Всё о Джибути

Полезная информация о Джибути

Что нужно знать о Джибути: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Амбули, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джибути
20:4229
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇯 Джибути
Название городаДжибути
По-английскиDjibouti
Это столицаДжибути является столицей Джибути
Население города623 891 чел.
АэропортАмбули JIB
Часовой поясAfrica/Djibouti
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Джибути на карте

Джибути фото города
Джибути

Когда лучше лететь в Джибути

Расписание авиа-рейсов