Всё о Джибути

Полезная информация о Джибути

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Флаг Джибути
Флаг Джибути
НазваниеДжибути
Эмодзи флаг🇩🇯
Полное названиеРеспублика Джибути
По-английскиDjibouti
СтолицаДжибути
ГородаСписок городов
ВалютаДжибутийский франк
Площадь22 000 км²
Население890 179 чел.
Телефонный код+253
Код ISODJ
Основной домен.DJ
Соседние страны🇸🇴 Сомали🇪🇷 Эритрея🇪🇹 Эфиопия

Где находится Джибути на карте

Джибути фото страны
Джибути

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