Полезная информация о Джибути
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Флаг Джибути
|Название
|Джибути
|Эмодзи флаг
|🇩🇯
|Полное название
|Республика Джибути
|По-английски
|Djibouti
|Столица
|Джибути
|Города
|Список городов
|Валюта
|Джибутийский франк
|Площадь
|22 000 км²
|Население
|890 179 чел.
|Телефонный код
|+253
|Код ISO
|DJ
|Основной домен
|.DJ
|Соседние страны
|🇸🇴 Сомали🇪🇷 Эритрея🇪🇹 Эфиопия
Где находится Джибути на карте
Джибути