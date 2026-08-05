Вы увидите Люси (кто это? узнаете!), подниметесь на гору Энтото, попробуете местную кухню, поучаствуете в кофейной церемонии и побываете на крупнейшем рынке Африки.
Описание экскурсии
8:00–8:30 — встреча в аэропорту
Встретим вас после прилёта, при необходимости поможем с визовыми формальностями и обменом валюты. После короткого знакомства отправимся в город.
8:30–9:00 — дорога в центр
По пути мы начнём знакомить вас с историей Аддис-Абебы и с современной Эфиопией.
9:00–10:15 — Национальный музей Эфиопии
Вы увидите знаменитую Люси — одного из древнейших предков человека, а также познакомитесь с историей страны и её императорским наследием.
10:30–11:15 — собор Святой Троицы
Посетим главный православный храм Эфиопии и поговорим об императоре Хайле Селассие, эфиопском христианстве и местных традициях.
11:15–13:00 — гора Энтото
Поднимемся по живописной дороге через эвкалиптовые леса, полюбуемся панорамой Аддис-Абебы и обсудим, почему именно здесь зарождалась современная столица.
13:30–14:30 — традиционный обед
Вы попробуете инжеру, ват, тибс и другие блюда эфиопской кухни.
14:45–15:30 — кофейная церемония
Вас ждёт знакомство с древней традицией, которая появилась именно в Эфиопии. Вы увидите обжарку, помол и приготовление кофе в джебене.
16:00–17:30 — рынок «Меркато»
Пройдём по крупнейшему открытому рынку Африки, где кипит повседневная жизнь города, продаются специи, кофе, ткани и изделия местных мастеров.
17:30–18:00 — возвращение в аэропорт
Мы доставмим вас к терминалу с комфортным запасом времени перед следующим рейсом.
Маршрут гибкий и может быть скорректирован с учётом времени вашего прилёта, продолжительности пересадки и дорожной ситуации. Главный приоритет — показать вам максимум интересного и вовремя вернуть в аэропорт.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для путешественников с пересадкой от 10 часов
- В стоимость входят трансфер на комфортабельном авто, помощь с визовыми формальностями (при необходимости), все входные билеты, традиционный обед и кофейная церемония
- С вами будет гид из нашей команды