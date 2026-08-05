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Великая остановка в сердце Африки: Аддис-Абеба (всё включено)

За время пересадки познакомиться с городом, где начиналась история человечества
Если у вас всего день между рейсами, этого хватит, чтобы приоткрыть для себя Эфиопию. Мы встретим вас по прилёте, покажем главное в Аддис-Абебе, а затем доставим обратно в аэропорт.

Вы увидите Люси (кто это? узнаете!), подниметесь на гору Энтото, попробуете местную кухню, поучаствуете в кофейной церемонии и побываете на крупнейшем рынке Африки.
Великая остановка в сердце Африки: Аддис-Абеба (всё включено)
Великая остановка в сердце Африки: Аддис-Абеба (всё включено)
Великая остановка в сердце Африки: Аддис-Абеба (всё включено)

Описание экскурсии

8:00–8:30 — встреча в аэропорту

Встретим вас после прилёта, при необходимости поможем с визовыми формальностями и обменом валюты. После короткого знакомства отправимся в город.

8:30–9:00 — дорога в центр

По пути мы начнём знакомить вас с историей Аддис-Абебы и с современной Эфиопией.

9:00–10:15 — Национальный музей Эфиопии

Вы увидите знаменитую Люси — одного из древнейших предков человека, а также познакомитесь с историей страны и её императорским наследием.

10:30–11:15 — собор Святой Троицы

Посетим главный православный храм Эфиопии и поговорим об императоре Хайле Селассие, эфиопском христианстве и местных традициях.

11:15–13:00 — гора Энтото

Поднимемся по живописной дороге через эвкалиптовые леса, полюбуемся панорамой Аддис-Абебы и обсудим, почему именно здесь зарождалась современная столица.

13:30–14:30 — традиционный обед

Вы попробуете инжеру, ват, тибс и другие блюда эфиопской кухни.

14:45–15:30 — кофейная церемония

Вас ждёт знакомство с древней традицией, которая появилась именно в Эфиопии. Вы увидите обжарку, помол и приготовление кофе в джебене.

16:00–17:30 — рынок «Меркато»

Пройдём по крупнейшему открытому рынку Африки, где кипит повседневная жизнь города, продаются специи, кофе, ткани и изделия местных мастеров.

17:30–18:00 — возвращение в аэропорт

Мы доставмим вас к терминалу с комфортным запасом времени перед следующим рейсом.

Маршрут гибкий и может быть скорректирован с учётом времени вашего прилёта, продолжительности пересадки и дорожной ситуации. Главный приоритет — показать вам максимум интересного и вовремя вернуть в аэропорт.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для путешественников с пересадкой от 10 часов
  • В стоимость входят трансфер на комфортабельном авто, помощь с визовыми формальностями (при необходимости), все входные билеты, традиционный обед и кофейная церемония
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Аддисе-Абебе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 18 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

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