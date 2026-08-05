Если у вас всего день между рейсами, этого хватит, чтобы приоткрыть для себя Эфиопию. Мы встретим вас по прилёте, покажем главное в Аддис-Абебе, а затем доставим обратно в аэропорт. Вы увидите Люси (кто это? узнаете!), подниметесь на гору Энтото, попробуете местную кухню, поучаствуете в кофейной церемонии и побываете на крупнейшем рынке Африки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €780 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00–8:30 — встреча в аэропорту

Встретим вас после прилёта, при необходимости поможем с визовыми формальностями и обменом валюты. После короткого знакомства отправимся в город.

8:30–9:00 — дорога в центр

По пути мы начнём знакомить вас с историей Аддис-Абебы и с современной Эфиопией.

9:00–10:15 — Национальный музей Эфиопии

Вы увидите знаменитую Люси — одного из древнейших предков человека, а также познакомитесь с историей страны и её императорским наследием.

10:30–11:15 — собор Святой Троицы

Посетим главный православный храм Эфиопии и поговорим об императоре Хайле Селассие, эфиопском христианстве и местных традициях.

11:15–13:00 — гора Энтото

Поднимемся по живописной дороге через эвкалиптовые леса, полюбуемся панорамой Аддис-Абебы и обсудим, почему именно здесь зарождалась современная столица.

13:30–14:30 — традиционный обед

Вы попробуете инжеру, ват, тибс и другие блюда эфиопской кухни.

14:45–15:30 — кофейная церемония

Вас ждёт знакомство с древней традицией, которая появилась именно в Эфиопии. Вы увидите обжарку, помол и приготовление кофе в джебене.

16:00–17:30 — рынок «Меркато»

Пройдём по крупнейшему открытому рынку Африки, где кипит повседневная жизнь города, продаются специи, кофе, ткани и изделия местных мастеров.

17:30–18:00 — возвращение в аэропорт

Мы доставмим вас к терминалу с комфортным запасом времени перед следующим рейсом.

Маршрут гибкий и может быть скорректирован с учётом времени вашего прилёта, продолжительности пересадки и дорожной ситуации. Главный приоритет — показать вам максимум интересного и вовремя вернуть в аэропорт.

Организационные детали