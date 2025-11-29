Мои заказы

Экскурсия на пирамиды из порта Сохна

Забираем вас на комфортабельном микроавтобусе и довезем вас до Каира.

В Каире вас встречает гид-историк и проводит экскурсию по музею и пирамидам. Мы ценим ваше время и следовательно мы исключим от программы все лишние дополнительные остановки, типа магазинов, шопинга. То есть чистая историческая программа.
Экскурсия на пирамиды из порта Сохна
Экскурсия на пирамиды из порта Сохна
Экскурсия на пирамиды из порта Сохна

Описание экскурсии

Я вас приветствую, уважаемые круизеры, я вам организую экскурсию от порта Сохна до пирамид. Можете посетить основные визитные карточки Каира: пирамиды, сфинкс, каирский музей. Ради этих достопримечательностей люди из разных стран мира платят тысячи долларов и сюда летят. Если вы уже рядом - нельзя пропустить. Но перед тем, как решите туда поехать, нужно выбрать с кем и как? Это очень важно. У меня опыт более 20 лет. Я директор команды профессиональных гидов. У нас свои предположения об истории, мы решили не полагаться на ту или другую версию, мы только решили полагаться на здравый смысл и логичные версии. Мы решили противостоять перед всеми академическими науками, которые умышленно не хочет изменить привычную картину об истории. Каирский музей: является одним из самых важных музеев всего мира. Все экспонаты в музее оригинальные. Двухэтажный музей, на первом этаже стоят каменные предметы. Принцип их размещения хронологический. Увидите статуи фараонов: Рамзеса, Аменхотепа, Хатшепсута, Эхнатона, Еефертити… и много саркофагов. На втором этаже увидите сокровоща, найденные в могиле Анхамона: золотую маску, золотые сокровища и увидите настоящие мумии. Везде вас сопровождает русскоязычный гид с профильным образованием. Рассказывает об истории, о всех исторических предметах. После посещения музея можно по Нилу покататься на лодке. И поехать в ресторан пообедать. После обеда продолжим программу, поедем к пирамидам, Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Прикоснуться к чудесам древнего мира, посетим храм мумификации, узнаем, как пирамиды были построены. У нас есть возможность выбрать программу, по вашему желанию, то есть можете выбрать одну из следующих программ: Первая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Вторая программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина Третья программа: 1 - цитадель Саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 - пирамиды в Гизе и сфинкс. Четвёртая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 - город мусорщиков и монастырь в скале 3 - цитадель 4 - средневековый Каир, улица Алмоаз и рынок Ханильхалили. Важная информация: Экскурсия организуется индивидуально, комфортно, профессионально, опытно и по гибкому маршруту

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1-национальный музей
  • 2-пирамиды, сфинкс
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автостоянка в порту
Завершение: В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Экскурсия организуется индивидуально
  • Комфортно
  • Профессионально
  • Опытно и по гибкому маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Айн-Сохны

Из Айн-Сохны в многоликий Каир (для пассажиров круизного лайнера)
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Круиз
Из Айн-Сохны в многоликий Каир (для пассажиров круизного лайнера)
Начало: Порт Айн-Сохны
Расписание: Ежедневно с 5:00 до 17:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$390 за всё до 40 чел.
У нас ещё много экскурсий в Айн-Сохне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Айн-Сохне