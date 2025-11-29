Забираем вас на комфортабельном микроавтобусе и довезем вас до Каира.
В Каире вас встречает гид-историк и проводит экскурсию по музею и пирамидам. Мы ценим ваше время и следовательно мы исключим от программы все лишние дополнительные остановки, типа магазинов, шопинга. То есть чистая историческая программа.
В Каире вас встречает гид-историк и проводит экскурсию по музею и пирамидам. Мы ценим ваше время и следовательно мы исключим от программы все лишние дополнительные остановки, типа магазинов, шопинга. То есть чистая историческая программа.
Описание экскурсииЯ вас приветствую, уважаемые круизеры, я вам организую экскурсию от порта Сохна до пирамид. Можете посетить основные визитные карточки Каира: пирамиды, сфинкс, каирский музей. Ради этих достопримечательностей люди из разных стран мира платят тысячи долларов и сюда летят. Если вы уже рядом - нельзя пропустить. Но перед тем, как решите туда поехать, нужно выбрать с кем и как? Это очень важно. У меня опыт более 20 лет. Я директор команды профессиональных гидов. У нас свои предположения об истории, мы решили не полагаться на ту или другую версию, мы только решили полагаться на здравый смысл и логичные версии. Мы решили противостоять перед всеми академическими науками, которые умышленно не хочет изменить привычную картину об истории. Каирский музей: является одним из самых важных музеев всего мира. Все экспонаты в музее оригинальные. Двухэтажный музей, на первом этаже стоят каменные предметы. Принцип их размещения хронологический. Увидите статуи фараонов: Рамзеса, Аменхотепа, Хатшепсута, Эхнатона, Еефертити… и много саркофагов. На втором этаже увидите сокровоща, найденные в могиле Анхамона: золотую маску, золотые сокровища и увидите настоящие мумии. Везде вас сопровождает русскоязычный гид с профильным образованием. Рассказывает об истории, о всех исторических предметах. После посещения музея можно по Нилу покататься на лодке. И поехать в ресторан пообедать. После обеда продолжим программу, поедем к пирамидам, Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Прикоснуться к чудесам древнего мира, посетим храм мумификации, узнаем, как пирамиды были построены. У нас есть возможность выбрать программу, по вашему желанию, то есть можете выбрать одну из следующих программ: Первая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Вторая программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина Третья программа: 1 - цитадель Саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 - пирамиды в Гизе и сфинкс. Четвёртая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 - город мусорщиков и монастырь в скале 3 - цитадель 4 - средневековый Каир, улица Алмоаз и рынок Ханильхалили. Важная информация: Экскурсия организуется индивидуально, комфортно, профессионально, опытно и по гибкому маршруту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1-национальный музей
- 2-пирамиды, сфинкс
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автостоянка в порту
Завершение: В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Экскурсия организуется индивидуально
- Комфортно
- Профессионально
- Опытно и по гибкому маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Айн-Сохны
Круиз
Из Айн-Сохны в многоликий Каир (для пассажиров круизного лайнера)
Начало: Порт Айн-Сохны
Расписание: Ежедневно с 5:00 до 17:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$390 за всё до 40 чел.