Индивидуальная
Из Айн-Сохны в многоликий Каир (для пассажиров круизного лайнера)
Начало: Порт Айн-Сохны
Расписание: Ежедневно с 5:00 до 17:30
$390 за всё до 40 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия на пирамиды из порта Сохна
Начало: Автостоянка в порту
$405
$450 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Айн-Сохне
Самые популярные экскурсии в Айн-Сохне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Айн-Сохне в августе 2026
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