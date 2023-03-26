Величественные пирамиды в Гизе

Вы увидите главные символы Египта и величайшее в мире погребальное сооружение, а также одно из сохранившихся чудес света — пирамиду Хеопса.

Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего погребального комплекса — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа. Вы потрогаете древние камни, ощутите дыхание веков и представите те далекие времена, когда были построены главные египетские достопримечательности.

Египетский национальный музей

Вы посетите крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. По богатству произведений музей превосходит Эрмитаж, Пушкинский музей, Лувр и Британский музей. В музее представлено более 15 000 экспонатов — от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй.

Перед вами в реальности предстанут картинки из школьных учебников и книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги. А особенно сильные впечатления останутся после осмотра золотых сокровищ самого Тутанхамона.

Организационные детали: