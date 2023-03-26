Из Айн-Сохны в многоликий Каир
Во время вашего круиза по Красному морю у вас есть удобная возможность интересно провести время на остановочных пунктах. Мы предлагаем вам посетить Каир – столицу современного Египта.
Прямо из порта Айн-Сохны стартует наш однодневный тур на современном микроавтобусе с кондиционером в Каир, где находится единственное чудо, оставшееся из Семи чудес света, знаменитые пирамиды и сфинкс.
У вас также будет возможность увидеть легендарные сокровища фараона Тутанхамона в египетском музее в центре Каира и совершить речную прогулку по Нилу на традиционной египетской фелуке.
Прямо из порта Айн-Сохны стартует наш однодневный тур на современном микроавтобусе с кондиционером в Каир, где находится единственное чудо, оставшееся из Семи чудес света, знаменитые пирамиды и сфинкс.
У вас также будет возможность увидеть легендарные сокровища фараона Тутанхамона в египетском музее в центре Каира и совершить речную прогулку по Нилу на традиционной египетской фелуке.
Ближайшие даты:
25
июн
июн
26
июн
июн
27
июн
июн
28
июн
июн
29
июн
июн
30
июн
июн
1
июл
июл
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Величественные пирамиды в Гизе
- Пирамида Хеопса
- Сфинкс
- Египетский национальный музей
- Река Нил
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Величественные пирамиды в Гизе
Вы увидите главные символы Египта и величайшее в мире погребальное сооружение, а также одно из сохранившихся чудес света — пирамиду Хеопса.
Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего погребального комплекса — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа. Вы потрогаете древние камни, ощутите дыхание веков и представите те далекие времена, когда были построены главные египетские достопримечательности.
Египетский национальный музей
Вы посетите крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. По богатству произведений музей превосходит Эрмитаж, Пушкинский музей, Лувр и Британский музей. В музее представлено более 15 000 экспонатов — от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй.
Перед вами в реальности предстанут картинки из школьных учебников и книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги. А особенно сильные впечатления останутся после осмотра золотых сокровищ самого Тутанхамона.
Организационные детали:
- Чтобы заказ был подтверждён с вашей стороны, просим вас внести 20 % стоимости экскурсии на сайте. Оставшуюся стоимость оплатите гиду напрямую;
- Мы встретим вас у трапа корабля и привезём обратно;
- Дорога до Каира 1,5 часа. Экскурсия в Каире заканчивается примерно в 16:00, к 17:30 вы будете на борту корабля;
- В программе не предусмотрены заезды в магазины;
- Гибкая программа: по вашему желанию и по договоренности с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки;
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.
Ежедневно с 5:00 до 17:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Русскоязычный гид из нашей команды
- Транспорт
- Для группы до 2 человек (возможно с ребёнком), экскурсия проводится нa современном легковом авто с кондиционером
- Для групп до 8 человек экскурсия проводится на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2022 с кондиционером
- Что не входит
- Входные билеты: пирамиды Гизы и Сфинкс (13$) вход внутрь пирамиды Хеопса (26$) вход в Египетский национальный музей (13$). Оплата за все входные билеты только в местной валюте, вход для детей до 6 лет бесплатный, студентам и детям 6-12 лет – скидка 50%
- Прогулка по Нилу, по желанию путешественников (цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке)
- Обед (5-7 $)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Порт Айн-СохныЗавершение: Заберём вас из порта Айн-Сохны и привезём обратно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 5:00 до 17:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Чтобы заказ был подтверждён с вашей стороны
- Просим вас внести 20 % стоимости экскурсии на сайте. Оставшуюся стоимость оплатите гиду напрямую
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леонид
26 мар 2023
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании