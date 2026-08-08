Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища и тайны Асуана
Насыщенная обзорная экскурсия по самому южному городу Египта и его окрестностям
Начало: В любой точке города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $400 за всё до 10 чел.
Готовы ли вы к захватывающим экскурсиям в Асуане? Мы предлагаем вам путешествие сквозь время, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю. От древнего каменного карьера до величественного Асуанского плотины – ваше путешествие будет незабываемым. Бронируйте сейчас и станьте частью этой удивительной истории