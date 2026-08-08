Найдено 1 экскурсия в Асуане , цена $400. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине На микроавтобусе 8 часов 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сокровища и тайны Асуана Насыщенная обзорная экскурсия по самому южному городу Египта и его окрестностям Начало: В любой точке города от $400 за всё до 10 чел.

Готовы ли вы к захватывающим экскурсиям в Асуане? Мы предлагаем вам путешествие сквозь время, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю. От древнего каменного карьера до величественного Асуанского плотины – ваше путешествие будет незабываемым. Бронируйте сейчас и станьте частью этой удивительной истории