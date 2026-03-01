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Сокровища и тайны Асуана

Насыщенная обзорная экскурсия по самому южному городу Египта и его окрестностям
Асуан запомнится вам древней архитектурой, тишиной, идиллическими видами Нила, Ботаническим садом 19 века и грандиозной плотиной, спроектированной советскими инженерами.

Я расскажу, как город рос и развивался, какие события происходили в нем на протяжении веков и чем он живет сегодня. Поделюсь местными традициями и помогу раскрыть Египет по-новому.
5
5 отзывов
Сокровища и тайны Асуана
Сокровища и тайны Асуана
Сокровища и тайны Асуана

Описание экскурсии

Неизведанный Асуан

Вы посетите все главные достопримечательности города и прикоснетесь к его многовековой истории. В программе экскурсии:

  • Храм богини Исиды на острове Филе — древнейший действующий храм Египта. Вы оцените архитектуру эпохи Птолемеев и отыщете изображение одного из царей на стенах храма. А также полюбуетесь потрясающими видами Нила.
  • Асуанская плотина — инженерное чудо, созданное советскими мастерами в 1960-е годы. Я расскажу, как плотина позволила стране перейти на круглогодичное орошение земель и какие оборотные стороны имело ее строительство.
  • Незаконченный обелиск царицы Хатшепсут — один из самых таинственных объектов, дошедших до нас из древних цивилизаций. Вы увидите гигантский обелиск весом более 1000 тонн и услышите версии его происхождения.
  • Ботанический сад — мы посетим старинный сад на острове Китченера, знаменитый богатой коллекцией тропических растений со всего мира.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковой машине или микроавтобусе
  • По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Доплата составит $33
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм богини Исиды — 10$, Асуанская плотина — 5$, обелиск царицы Хатшепсут — 5$, Ботанический сад — 3$

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой точке города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Моисей
Моисей — ваш гид в Асуане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 39 туристов
Приветствую вас из солнечного Египта! Меня зовут Моисей, я работаю профессиональным русскоговорящим гидом уже 12 лет. Я родился и вырос в Луксоре, получил высшее образование в сфере туризма и с радостью делюсь с путешественниками богатой историей страны. Сделаю всё, чтобы вы остались довольны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С удовольствием рекомендуем экскурсию! У нас был гид Шериф, с хорошим знанием русского языка. Скорректировал программу под нас с учетом отправления круиза. Логистика выстроена хорошо, нигде не ждали
С удовольствием рекомендуем экскурсию! У нас был гид Шериф, с хорошим знанием русского языка. Скорректировал программу
С удовольствием рекомендуем экскурсию! У нас был гид Шериф, с хорошим знанием русского языка. Скорректировал программу
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Pavel
Потрясающая экскурсия-знакомство с Асуаном! Рекомендую всем, кто, как и мы, никогда здесь раньше не были, и кто хочет познакомиться и самим городом тоже, а не только с древностями (хотя древности
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тоже есть в программе, потому что Асуан — город с очень богатой историей). Гид Мохамед во всех подробностях рассказал нам о местной жизни и истории, провел нас как по древним храмам так и по новым местам. Мы посетили смотровую площадку на монументе посвященному строительству дамбы (очень рекомендую, так как с нее открывается чудесный вид на город), побывали в ботаническом саду (очень красивый), древнюю каменоломню, покатались попутно по Нилу и конечно же посетили просто потрясающий комплекс храмов на острове Аджилкия. Все это проходило в комфортном режиме, с очень аккуратным водителем и в комфортной машине.

Большое спасибо за ваш труд!
И до новых встреч!

Потрясающая экскурсия-знакомство с Асуаном! Рекомендую всем, кто, как и мы, никогда здесь раньше не были, и
Потрясающая экскурсия-знакомство с Асуаном! Рекомендую всем, кто, как и мы, никогда здесь раньше не были, и
Потрясающая экскурсия-знакомство с Асуаном! Рекомендую всем, кто, как и мы, никогда здесь раньше не были, и
Потрясающая экскурсия-знакомство с Асуаном! Рекомендую всем, кто, как и мы, никогда здесь раньше не были, и
Потрясающая экскурсия-знакомство с Асуаном! Рекомендую всем, кто, как и мы, никогда здесь раньше не были, и
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Инна
Очень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана со всем багажом и подстроили начало экскурсии под время нашего рейса. Интересный рассказ был у гида о храме в Филах. А Ботанический сад, наоборот, не самая интересная точка, очень много торговцев.
Очень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана со
Очень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана со
Очень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана со
Очень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана со
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Татьяна
«Три счастливых дня было у меня…»
Асуан - завораживает своей красотой, Абу Симбел - впечатляет своим размахом, Ком Омбо и Эдфу - дарят возможность прикоснуться к вечности, Нил - величественный и прекрасный… Эмоции переполняют! … Египет не перестает удивлять своей уникальностью! … Огромное спасибо организаторам этого замечательного путешествия! Спасибо за внимание, заботу, поддержку и яркие впечатления!!!
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Евгения
Экскурсия прошла замечательно, все очень структурировано, интересно, маршрут продуман хорошо. Гид Мухамед историк с потрясающими знаниями! Очень рекомендуем. По его совету посетили отдельно нубийский музей и не пожалели, Крутая экспозиция!
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от $400 за экскурсию