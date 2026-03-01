читать дальше уменьшить

тоже есть в программе, потому что Асуан — город с очень богатой историей). Гид Мохамед во всех подробностях рассказал нам о местной жизни и истории, провел нас как по древним храмам так и по новым местам. Мы посетили смотровую площадку на монументе посвященному строительству дамбы (очень рекомендую, так как с нее открывается чудесный вид на город), побывали в ботаническом саду (очень красивый), древнюю каменоломню, покатались попутно по Нилу и конечно же посетили просто потрясающий комплекс храмов на острове Аджилкия. Все это проходило в комфортном режиме, с очень аккуратным водителем и в комфортной машине.



Большое спасибо за ваш труд!

И до новых встреч!