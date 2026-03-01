Асуан запомнится вам древней архитектурой, тишиной, идиллическими видами Нила, Ботаническим садом 19 века и грандиозной плотиной, спроектированной советскими инженерами.
Я расскажу, как город рос и развивался, какие события происходили в нем на протяжении веков и чем он живет сегодня. Поделюсь местными традициями и помогу раскрыть Египет по-новому.
Я расскажу, как город рос и развивался, какие события происходили в нем на протяжении веков и чем он живет сегодня. Поделюсь местными традициями и помогу раскрыть Египет по-новому.
Описание экскурсии
Неизведанный Асуан
Вы посетите все главные достопримечательности города и прикоснетесь к его многовековой истории. В программе экскурсии:
- Храм богини Исиды на острове Филе — древнейший действующий храм Египта. Вы оцените архитектуру эпохи Птолемеев и отыщете изображение одного из царей на стенах храма. А также полюбуетесь потрясающими видами Нила.
- Асуанская плотина — инженерное чудо, созданное советскими мастерами в 1960-е годы. Я расскажу, как плотина позволила стране перейти на круглогодичное орошение земель и какие оборотные стороны имело ее строительство.
- Незаконченный обелиск царицы Хатшепсут — один из самых таинственных объектов, дошедших до нас из древних цивилизаций. Вы увидите гигантский обелиск весом более 1000 тонн и услышите версии его происхождения.
- Ботанический сад — мы посетим старинный сад на острове Китченера, знаменитый богатой коллекцией тропических растений со всего мира.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость. В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковой машине или микроавтобусе
- По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Доплата составит $33
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм богини Исиды — 10$, Асуанская плотина — 5$, обелиск царицы Хатшепсут — 5$, Ботанический сад — 3$
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Моисей — ваш гид в Асуане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 39 туристов
Приветствую вас из солнечного Египта! Меня зовут Моисей, я работаю профессиональным русскоговорящим гидом уже 12 лет. Я родился и вырос в Луксоре, получил высшее образование в сфере туризма и с радостью делюсь с путешественниками богатой историей страны. Сделаю всё, чтобы вы остались довольны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
С удовольствием рекомендуем экскурсию! У нас был гид Шериф, с хорошим знанием русского языка. Скорректировал программу под нас с учетом отправления круиза. Логистика выстроена хорошо, нигде не ждали
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Потрясающая экскурсия-знакомство с Асуаном! Рекомендую всем, кто, как и мы, никогда здесь раньше не были, и кто хочет познакомиться и самим городом тоже, а не только с древностями (хотя древности
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Очень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана со всем багажом и подстроили начало экскурсии под время нашего рейса. Интересный рассказ был у гида о храме в Филах. А Ботанический сад, наоборот, не самая интересная точка, очень много торговцев.
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«Три счастливых дня было у меня…»
Асуан - завораживает своей красотой, Абу Симбел - впечатляет своим размахом, Ком Омбо и Эдфу - дарят возможность прикоснуться к вечности, Нил - величественный и прекрасный… Эмоции переполняют! … Египет не перестает удивлять своей уникальностью! … Огромное спасибо организаторам этого замечательного путешествия! Спасибо за внимание, заботу, поддержку и яркие впечатления!!!
Асуан - завораживает своей красотой, Абу Симбел - впечатляет своим размахом, Ком Омбо и Эдфу - дарят возможность прикоснуться к вечности, Нил - величественный и прекрасный… Эмоции переполняют! … Египет не перестает удивлять своей уникальностью! … Огромное спасибо организаторам этого замечательного путешествия! Спасибо за внимание, заботу, поддержку и яркие впечатления!!!
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Экскурсия прошла замечательно, все очень структурировано, интересно, маршрут продуман хорошо. Гид Мухамед историк с потрясающими знаниями! Очень рекомендуем. По его совету посетили отдельно нубийский музей и не пожалели, Крутая экспозиция!
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от $400 за экскурсию