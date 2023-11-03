Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
Вы погрузитесь во времена государства, овеянные загадками и легендами, со своими традициями и особенностями в строительстве святилищ.
Рассмотрите исторические сценки на стенах храмов с участием значимых персон и побываете в некрополе правителей.
В стоимость уже включены ежедневные экскурсии, 3-разовое питание в ресторане корабля и вечерние шоу-программы.
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Описание
Организационные детали
С собой рекомендуем взять наличные деньги.
Программа тура по дням
Старт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров Филе
Встретим вас в Асуане (аэропорт или ж. -д. вокзал) и отвезём на корабль. Необходимо прибыть до 11:30, так как в 12:00 уже начинается заселение в каюты.
После обеда (12:30-13:30) на корабле вы отправитесь на экскурсию к Асуанской плотине, которая контролирует разлив Нила, и храму на острове Филе, где, по одной из легенд, был погребён бог загробного мира Осирис. На корабль вернётесь к 19:30. Через полчаса будет открыт ресторан для ужина.
В свободное время вам предоставлены услуги и инфраструктура лайнера: бассейн, джакузи, бар, терраса на верхней палубе, внутренние зоны отдыха.
Ком-Омбо и шоу-программа
07:00-08:00 — завтрак.
До обеда желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Нубийскую деревню. Для остальных — свободное время до обеда на корабле. Аутентичная деревня находится в Асуане, там вы сможете увидеть традиционные дома из глины и камня, посетите ремесленные мастерские.
Во второй половине дня с 13:30 вы отправитесь в храм Ком-Омбо, который посвящён двум враждующим богам — Гору и Себеку. Здесь интересно рассматривать на стенах различные сцены с участием богов, погружаясь в историю, и древний календарь. До 18:00 — возвращение на корабль.
19:30-20:30 — ужин. Не спешите расходиться, сегодня вас ждёт вечерняя шоу-программа.
Эдфу, Луксорский и Карнакский храмы
Рано утром (06:00) посетим храм Эдфу, посвящённый богу Гору. Это второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского, который вы тоже увидите сегодня, но немного позже. По легенде, святилище построено на месте, где Гор отомстил Сету за смерть своего отца Осириса.
07:30-08:30 — завтрак.
12:00-13:00 — обед.
Весь день будем наслаждаться видом на берега Нила и услугами лайнера. К вечеру причалим к Луксору, в 17:00 сойдём на священную землю и отправимся изучать храмы — Луксорский и Карнакский. Памятники охраняются ЮНЕСКО и играют важную роль в истории Древнего Египта. Два храма соединяет аллея из 365 сфинксов, к сожалению, не полностью сохранившаяся до наших дней. Храмовый ансамбль посвящён богу Амону-Ра, его супруге Мут и их сыну Хонсу.
19:30-20:30 — ужин. И далее вечерняя шоу-программа.
Долина царей
07:00-08:00 — завтрак. После чего выселение с корабля.
Но программа на этом не заканчивается. Сегодня вы посетите Долину царей, где осмотрите храм Хатшепсут. Место представляет собой некрополь, который стал последним пристанищем для многих древнеегипетских правителей. Захоронения велись с 16 по 11 века до нашей эры. Храм Хатшепсут возведён прямо в скале в 15 веке до нашей эры.
После экскурсии проводим вас в место по договорённости в Луксоре.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Асуан, наш сотрудник встретит вас в аэропорту / на ж. - д. вокзале / автостанцииЗавершение: г. Луксор, проводим до любого места в городе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.