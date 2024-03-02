скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Из Асуана - к храмам Абу-Симбела
Увидеть знаменитые шедевры древнеегипетской архитектуры
Начало: Возле отеля
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
350€228 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сокровища и тайны Асуана
Насыщенная обзорная экскурсия по самому южному городу Египта и его окрестностям
Начало: В любой точке города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тайны храма Абу-Симбел
Увидеть жемчужину египетской архитектуры и расшифровать наскальные рисунки
Начало: В Асуане
10 июня в 07:00
11 июня в 04:00
от €220 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Храм Исиды на острове Филе, Незаконченный обелиск и грандиозная плотина на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Асуане
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150€105 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 марта 2024Отличная экскурсия! Организатор помог с мелочами, помог подстроить экскурсию под наши пожелания. За небольшую доплату съездили ещё и на Асуанскую плотину. Наш
- ЕЕвгения2 марта 2024Экскурсия прошла замечательно, все очень структурировано, интересно, маршрут продуман хорошо. Гид Мухамед историк с потрясающими знаниями! Очень рекомендуем. По его совету посетили отдельно нубийский музей и не пожалели, Крутая экспозиция!
- РРоман22 февраля 2024Были с Мухаммедом уже на третьей экскурсии. Все понравилось, все устроило. Если говорить о программе, то Абу-Симбел не близко, выехали
- ИИнна9 января 2024Очень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана со всем багажом и подстроили
- ТТатьяна24 марта 2023«Три счастливых дня было у меня…» Асуан - завораживает своей красотой, Абу Симбел - впечатляет своим размахом, Ком Омбо и Эдфу
Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «Можно с детьми»
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