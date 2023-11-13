Встречаемся и отправляемся на Высокую Асуанскую плотину, одну из крупнейших в мире насыпных плотин, спроектированную советскими инженерами. Это грандиозное сооружение контролирует воды Нила и его разливы и поражает масштабами — его даже видно из космоса! Посмотрим на древний незаконченный обелиск из розового гранита, изготовленный во времена правления царицы Хатшепсут и хранящийся в асуанской каменоломне на восточном берегу Нила.

Затем разместимся на борту люксового корабля, где после регистрации вас ждёт обед с видом на главную реку не только Египта, но и всей Африки. Вечером будет подан ужин (шведский стол), после которого вы посмотрите фольклорное шоу с нубийскими музыкальными и танцевальными номерами. На ночь лайнер остановится в Асуане.