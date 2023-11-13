Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора

Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем погрузиться в историю Древнего Египта и полюбоваться пейзажами главной реки страны в окружении чарующей пустыни.

Вы узнаете, какие секреты хранит в себе Высокая Асуанская плотина, и посмотрите на самый большой в мире обелиск. Посетите храмы Ком-Омбо и Филе, а в храм Эдфу отправитесь в конной повозке. Познакомитесь с достопримечательностями Луксора и побываете в гробницах в Долине Царей. А каждый вечер на корабле вас ждут красочные фольклорные шоу и другие развлечения.
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Ближайшие даты:
13
ноя
15
ноя
17
ноя
20
ноя
22
ноя
24
ноя
27
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоу

Встречаемся и отправляемся на Высокую Асуанскую плотину, одну из крупнейших в мире насыпных плотин, спроектированную советскими инженерами. Это грандиозное сооружение контролирует воды Нила и его разливы и поражает масштабами — его даже видно из космоса! Посмотрим на древний незаконченный обелиск из розового гранита, изготовленный во времена правления царицы Хатшепсут и хранящийся в асуанской каменоломне на восточном берегу Нила.

Затем разместимся на борту люксового корабля, где после регистрации вас ждёт обед с видом на главную реку не только Египта, но и всей Африки. Вечером будет подан ужин (шведский стол), после которого вы посмотрите фольклорное шоу с нубийскими музыкальными и танцевальными номерами. На ночь лайнер остановится в Асуане.

Обзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоуОбзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоуОбзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоуОбзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоуОбзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоу
2 день

Ком-Омбо, остров Филе, ночь в Эдфу

Утром, пока вы будете наслаждаться вкусным завтраком, корабль повезёт нас в направлении города Ком-Омбо. Сойдём на берег и отправимся изучать местные достопримечательности. Посетим одноимённый храм, одна часть которого посвящена богу изобилия, почитавшемуся в образе крокодила, его жене и сыну, а вторая — сокологоловому богу неба и его семье. Вы рассмотрите сохранившиеся барельефные рисунки, окрашенные в несколько цветов.

Затем вернёмся на лайнер и продолжим путь на север. Побываем на острове Филе, где захоронены останки Осириса — бога возрождения. Осмотрим храмовый комплекс с архитектурными сооружениями эпохи Птолемеев. Остановимся в городе Эдфу, где проведём ночь. Вечером вас ждут чаепитие, ужин и красочное представление на корабле.

Ком-Омбо, остров Филе, ночь в ЭдфуКом-Омбо, остров Филе, ночь в ЭдфуКом-Омбо, остров Филе, ночь в ЭдфуКом-Омбо, остров Филе, ночь в ЭдфуКом-Омбо, остров Филе, ночь в Эдфу
3 день

Храм Эдфу, путь в Луксор

После завтрака посетим в Эдфу храм, посвящённый Гору, богу неба и солнца. Но отправимся туда не пешком, а в конных повозках! Так же вернёмся на корабль — вам точно будет, что вспомнить! Затем наше судно продолжит движение в направлении Луксора, а вы насладитесь обедом и чаепитием. Вечером снова будут организованы развлечения на борту.

Сегодня также будет возможность побывать на факультативной экскурсии в Карнакском храме, где вас ждёт звуковое и световое шоу (за доплату). Ночь в Луксоре.

Храм Эдфу, путь в ЛуксорХрам Эдфу, путь в ЛуксорХрам Эдфу, путь в ЛуксорХрам Эдфу, путь в Луксор
4 день

Завершение круиза, знакомство с достопримечательностями Луксора

Позавтракав, покинем лайнер и отправимся на экскурсию по западному берегу Луксора. Побываем в Долине Царей, где в течение полумиллиона лет египтяне хоронили своих фараонов. Здесь до сих пор ведутся археологические раскопки, и учёные находят новые гробницы. Сейчас открыто уже более 50 гробниц — вы сможете побывать внутри трёх из них.

Заглянем в высеченный в скале храм царицы Хатшепсут и осмотрим знаменитые Колоссы Мемнона — две огромные каменные статуи, которым более 3000 лет. Затем переедем на восточный берег Луксора. Посетим храмовый комплекс Карнака, посвящённый богу солнца и связанным с ним божествам, и Луксорский храм, который также был построен в честь Амон-Ра.

После окончания экскурсии отвезём вас в аэропорт Луксора/на железнодорожный вокзал или в любой отель города.

Завершение круиза, знакомство с достопримечательностями ЛуксораЗавершение круиза, знакомство с достопримечательностями ЛуксораЗавершение круиза, знакомство с достопримечательностями ЛуксораЗавершение круиза, знакомство с достопримечательностями ЛуксораЗавершение круиза, знакомство с достопримечательностями Луксора

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 08:00
Завершение: Луксор, аэропорт / ж. - д. вокзал / ваш отель, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Асуана

Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Авторский тур
4 дня
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
г. Асуан, наш сотрудник встретит вас в аэропорту /...
17 ноя
24 ноя
1 дек
8 дек
750 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Асуане
Все экскурсии в Асуане
ХОРОШО
🧭
ТАМ